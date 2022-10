ROSSI (MISTO) * DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE MELONI: « QUALCUNO LE RICORDI CHE BOLZANO E TRENTO HANNO UN SOLO STATUTO E CHE SE PARLA DI PROVINCIA DI BOLZANO DEVE PARLARE ANCHE DI TRENTO »

13.41 - martedì 25 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Discorso Meloni per fiducia alla Camera dei Deputati. Qualcuno le ricordi che Bolzano e Trento hanno un solo Statuto e che se parla di provincia di Bolzano deve parlare anche di Trento! Speriamo che glielo ricordino e che al Senato si corregga!

Infatti sulle autonomie speciali un solo passaggio lapidario: ha detto infatti testuale: «Per la provincia di Bolzano tratteremo del ripristino degli standard di autonomia che nel 92 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria Onu».

Posso capire che ha tante cose in agenda, ma insomma non mi pare un grande inizio per noi.

Viva il Trentino e speriamo che i senatori eletti in Trentino le ricordino che lo statuto è uno solo e che ciò che vale per Sudtirolo vale anche per il Trentino.

Io per la verità speravo che il Patt visto che ha alleanza con Svp garantisse questo risultato, ma pazienza…..

*

Ugo Rossi

Consiglio provincia autonoma Trento (Gruppo Misto) – Già Presidente di Regione e Provincia