ROSSI (GRUPPO MISTO) * REPLICA AL SINDACO DEPAOLI: « IL PRIMO CITTADINO È LIBERO DI INDICARE LE SUE PREFERENZE, MA LO FACCIA SULLA SUA PAGINA PERSONALE »

15.46 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Leggo che il sindaco Depaoli ha replicato sulla “magnadora“. Confermo. Nemmeno ai tempi della “magnadora” sarebbe stato possibile usare un profilo social di un comune per dare indicazioni di voto. Il sindaco è libero di indicare le sue preferenze ci mancherebbe ma lo faccia sulla sua pagina personale. Del resto chi usò per primo la parola “magnadora” oggi sta dalla stessa parte politica del sindaco. Legittimamente si intende, meno legittimo usare un profilo social pubblico di un comune per fare politica. Il resto sono chiacchiere in libertà.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)