ROSSI (AZIONE) * VALDASTICO: « SENZA COSTRUIRE UN’AUTOSTRADA LE PRESENZE TURISTICHE IN TUTTO IL TRENTINO SONO AUMENTATE DEL 40%, DAL 2000 AL 2019 »

16.23 - martedì 1 marzo 2022

La Valdastico di Fugatti a Rovereto e lo studio.

1) Gli effetti economici derivanti dalla pura realizzazione (lavori cantieri e indotto) sarebbero stati gli stessi anche con tracciato diverso (Trento sud) e strada e non autostrada a pedaggio come lo avevamo previsto nella passata legislatura.

2) Autostrada a pedaggio con oltretutto percorso più lungo non consente introdurre uso di vignetta per impedire ingresso in Valsugana e quindi non toglie il traffico dalla Valsugana che continuerà ad essere corridoio (anzi ancor di più con strade a 4 corsie che Fugatti dice di volere fare).

3) Gli effetti sull’aumento turismo sono una follia perché non si capisce come siano stati calcolati, in ogni caso ricordo che senza costruire una autostrada le presenze turistiche in tutto il trentino sono aumentate del 40% dal 2000 al 2019!

Il turismo trentino ha bisogno di ben altro: qualità e non quantità da turismo mordi e fuggi che secondo lo studio sarebbe attirato da venti minuti in meno di strada (?).

Ugo Rossi