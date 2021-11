ROSSI (AZIONE) * TRENTO – CARENZA ALLOGGI: « OGGI ALLE 14,30 ALCUNI UNIVERSITARI SI RITROVERANNO DAVANTI ALLA “NAVE” IN VIA SAN PIO X, PER ILLUSTRARE LA SITUAZIONE » (VIDEO)

Oggi alle ore 14,30 davanti all’edificio “Nave” di S. Pio X a Trento alcuni giovani di Azione si ritrovano per mettere all’attenzione delle istituzioni il problema.

La città di Trento sta affrontando negli ultimi tempi importanti problemi per quello che riguarda la disponibilità di alloggi. In particolare, quelli per studenti sono pochi rispetto al necessario visto anche l’aumento dei posti di molte facoltà. In un contesto quindi già difficile non si capisce il motivo per il quale ITEA abbia fatto saltare l’accordo con l’Opera Universitaria per la cessione dell’immobile “La Nave” in San Pio X.

Per questo motivo il consigliere di Azione Ugo Rossi ha presentato una interrogazione chiedendo le ragioni per le cui due Istituzioni che rispondono alla Provincia non collaborino su un tema che dovrebbe essere di pubblico interesse.

Alessandra Pastore, referente del gruppo Università, insiste sulla necessità di un piano organico che possa rispondere alle esigenze di una città universitaria che non offre però soluzioni abitative all’altezza.

Se inoltre le possibili soluzioni vengono ostacolate la situazione rischia di diventare insostenibile con conseguenti aumenti di prezzi degli affitti non solo per gli studenti.

Azione non solo monitorerà il prosieguo della vicenda della ma fornirà anche delle proposte concrete per poter risolvere la situazione.

Alle 14:30 il consigliere Ugo Rossi, Alessandra Pastore e altri ragazzi si ritroveranno davanti alla “Nave” per illustrare la situazione.

