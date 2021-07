ROSSI (AZIONE) * SANITÀ TRENTINA: « È NORMALE CHE DOPO UNA SETTIMANA ANCORA NON SI SAPPIA SE L’AZIENDA SANITARIA ABBIA OPPURE NO UN DIRETTORE GENERALE? »

La telenovela continua. E la credibilità? Ma vi sembra normale che dopo una settimana ancora non si sappia se l’azienda sanitaria abbia o no un direttore generale?

Prima annunciano la sua “intenzione” di dimettersi, il giorno dopo gli confermano la fiducia ma dicono che il giorno dopo ancora si sarebbero parlati. Il direttore non comunica e parla solo il Presidente e l’Assessora.

L’incontro non si tiene e slitta in avanti.

Ieri pare che Presidente e direttore si siano finalmente parlati ma pare che non sia cambiato nulla: il direttore non comunica e il Presidente conferma l’intenzione del direttore di dimettersi ma contemporaneamente dice che è in carica e che decideranno il da farsi.

Non mi sono mai piaciute le dietrologie e non ne voglio fare nemmeno questa volta. Chiaro che qualcosa di non detto c’è…

Solo mi chiedo, ma la credibilità è ancora un dovere per chi guida le istituzioni?

*

Ugo Rossi