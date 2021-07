ROSSI (AZIONE) * PAT – ASSEGNO UNICO PROVINCIALE: « 10 ANNI DI RESIDENZA, REGOLA NON SOLO INGIUSTA MA ANCHE ASSURDA » »

Dieci anni di residenza. Regola non solo ingiusta, ma anche assurda. Non solo condivido in pieno la petizione che ho sottoscritto fin da subito, ma a tale proposito ho presentato 4 emendamenti per abolire tale previsione nei settori dove impatta: assegno di natalità, assegno unico provinciale, locazione degli alloggi, contributo integrativo per l’affitto.

10 anni di residenza in Italia sono una cattiveria inutile e controproducente.

Ugo Rossi