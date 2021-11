ROSSATO (FDI – TRENTINO) – QUESTION TIME * BYPASS FERROVIARIO: « LE ESTERNALITÀ NEGATIVE DEI CANTIERI NON PRECLUDANO LA VIVIBILITÀ DI ALCUNI QUARTIERI DI TRENTO »

Bypass ferroviario – Rossato (FdI): “Le esternalità negative dei cantieri non precludano la vivibilità di alcuni quartieri di Trento”.

La risposta dell’Assessore Gottardi alla mia interrogazione presentata durante la seduta odierna del Question Time in Consiglio provinciale ha evidenziato il percorso che ha portato, dopo quasi 20 anni di valutazioni e confronto fra Provincia, Comune di Trento e RFI, al progetto dell’attuale tracciato per il bypass ferroviario.

Non vi è dunque margine per modifiche sostanziali, ma auspico che sia fatto quanto possibile per introdurre migliorie, anche marginali, per ridurre vibrazioni, rumori e limitare le esternalità negative date dai cantieri per questa grande opera. È doveroso che i lavori, e il successivo transito dei treni a circonvallazione ultimata, non rendano invivibili alcune zone della città, particolarmente la zona a Nord di Trento. Come riferito dall’Assessore, mi auguro che la Provincia monitori con attenzione tempi e modalità di attuazione dei lavori.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

(Articolo 155 del Regolamento interno)

Interramento ferrovia alta capacità a Trento: la Giunta intende rivedere il progetto?

Nelle ultime settimane cittadini, Associazioni ed imprenditori hanno manifestato sui quotidiani locali la loro contrarietà per le modalità con cui si sta gestendo la questione legata alla circonvallazione ferroviaria che porterebbe all’interramento della ferrovia ad alta capacità. Tale intervento, se nelle intenzioni consentirebbe di togliere i treni merci dalla città per portarli sotto la montagna dell’Acquaviva fino a Trento Nord (cambiando radicalmente il volto della città di Trento), porterà infatti a numerosi disagi per quanto riguarda quella quota di cittadini che saranno costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, nonché agli imprenditori e alle Associazioni che dovranno trasferire le proprie sedi.

Non è poi da sottovalutare l’impatto che sarà generato dalla presenza di cantieri sul traffico cittadino. E’ da evidenziare inoltre come negli ultimi giorni sia stata avviata una petizione on-line – indirizzata al Sindaco di Trento e al Presidente della Provincia autonoma di Trento – per chiedere che il progetto sia discusso con il territorio e che vengano prese in considerazione modifiche e/o varianti allo stesso. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere se, considerato anche il disappunto espresso dalla popolazione della Città capoluogo, essa abbia o meno l’intenzione – assieme al Comune di Trento – di rivedere, anche solo in parte, il progetto relativo all’interramento della ferrovia ad alta capacità.

Cons. Katia Rossato