ROSSATO (FDI) * TERMO-OSSIDAZIONE RIFIUTI PERGINE VALSUGANA: « QUALITÀ DELL’ARIA, IL MONITORAGGIO DEVE PARTIRE PRIMA DI QUALSIASI ATTIVITÀ »

Termo-Ossidazione dei rifiuti a Pergine, Rossato (FdI): “Il monitoraggio della qualità dell’aria deve assolutamente partire prima dell’inizio di qualsiasi attività di un eventuale impianto.” In relazione alla possibile realizzazione di un impianto di termo-ossidazione dei rifiuti in Viale dell’Industria a Pergine e in considerazione della petizione popolare che ha fatto registrare le firme di oltre mille residenti sullo stesso Comune della Valsugana, ritengo di fondamentale importanza che il monitoraggio della qualità dell’aria parta prima dell’inizio di qualsiasi attività del suddetto impianto, al fine di rilevare un eventuale incremento della concentrazione di sostanze potenzialmente tossiche.

A tal proposito, avevo già espresso tutta la mia contrarietà a quella localizzazione nel corso della discussione avvenuta nella III Commissione Provinciale di cui sono membro effettivo.

Non era un parere vincolante quello scaturito dalla Commissione, ma a rigore di logica e di buonsenso, non risultava possibile sostenere una localizzazione nei pressi di numerosi luoghi sensibili come strutture per l’infanzia e abitazioni.

Necessaria dunque l’installazione e l’attivazione di una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria contestualmente alla realizzazione dell’impianto di termo-ossidazione, al fine di tenere sotto controllo le emissioni, rassicurando al contempo la popolazione.

Rimango inoltre perplessa dalla reticenza a tale installazione palesata dall’Assessore Provinciale all’Ambiente nella risposta all’interrogazione che avevo depositato il 28 aprile scorso. Per concludere, ritengo che ci sia una grande necessità di un riavvicinamento dei cittadini alla politica, cosa che può avvenire solamente mostrando un’apertura concreta alle esigenze del territorio, anche a quelle legate alle richieste di assoluta trasparenza, proprio come in questo caso.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia