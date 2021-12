ROSSATO (FDI) * STRADA PROVINCIALE 131 « LA PAT INTERVENGA A SISTEMARE IL TRATTO TRA GLI ABITATI DI MARTIGNANO E MONTEVACCINO »

10:38 - 17/12/2021

SP 131, Rossato (FdI): “La Provincia intervenga sistemare il tratto tra gli abitati di Martignano e Montevaccino”. La Strada Provinciale 131 che porta all’abitato di Montevaccino, esattamente nel tratto fra la località Bolleri di Martignano e Montevaccino, presenta una viabilità molto dissestata, la cui condizione, a seguito dello sgombero della neve caduta nei giorni scorsi, è ulteriormente peggiorata.

Inoltre, è da evidenziare come tale strada sia interessata anche da ulteriori criticità legate al cedimento a valle dei muri di contenimento che, se non sistemate, potrebbero condurre a grosse difficoltà per il transito degli automezzi. Va poi sottolineato come a causa della pandemia il traffico sia ulteriormente aumento visto il più frequente ricorso all’auto privata; ciò non può che aumentare l’insicurezza di chi si trova abitualmente a percorrere quel tratto.

Sono quindi felice che la Giunta provinciale abbia deciso di accogliere l’impegno presente nella mia proposta di Ordine del giorno inteso a valutare l’introduzione delle risorse necessarie per sistemare il tratto di strada della SP 131 fra gli abitati di Martignano e Montevaccino.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

ORDINE DEL GIORNO N. 41

Al Disegno di legge n.120/XVI – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 – n. 121/XVI Legge di Stabilità provinciale 2022 e n.122/XVI “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024”

SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE 131 TRA GLI ABITATI DI MARTIGNANO E MONTEVACCINO

Considerato che,

la strada Provinciale 131 che porta all’abitato di Montevaccino, esattamente nel tratto fra la località Bolleri di Martignano e Montevaccino, presenta una viabilità molto dissestata che è ulteriormente peggiorata a seguito dello sgombero della neve caduta nei giorni scorsi. Inoltre, la strada è interessata anche da ulteriori criticità, legate al cedimento a valle dei muri di contenimento, che se non sistemate potrebbero portare a grosse difficoltà al transito degli automezzi. A seguito della pandemia il traffico è ulteriormente aumentato per l’uso più frequente dell’auto privata e questo non può che aumentare l’insicurezza chi si trova abitualmente a passare in quel tratto.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

a valutare l’introduzione, nella presente o nelle successive manovre finanziarie, delle risorse per sistemare il tratto di strada della SP 131 fra gli abitati di Martignano e Montevaccino.

Cons. Katia Rossato