ROSSATO (FDI) – QUESTION TIME * SCUOLE – VENTILAZIONE MECCANICA: « OTTIMO IL LAVORO SVOLTO DALLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS »

10:53 - 9/02/2022

Ventilazione meccanica delle scuole, Rossato (FdI): “Ottimo il lavoro svolto dalla Provincia per contrastare la diffusione del virus”.

Nella giornata di ieri, i lavori del Consiglio provinciale si sono aperti con la discussione delle interrogazioni a risposta immediata. L’atto presentato dalla sottoscritta è partito dal presupposto che, nelle scorse settimane si era tornati a parlare della necessità di installare nelle scuole trentine dei sistemi di ventilazione meccanica a scambio di calore per favorire il ricambio dell’aria e in questo modo fronteggiare il virus.

Ciò in virtù del fatto che – pur indossando mascherine chirurgiche oppure FFP2 e adottando tutti i comportamenti suggeriti per contenere la diffusione del virus – laddove molte persone rimangono tante ore nella medesima stanza, l’aria ristagna e rimane ferma. Il ricambio dell’aria, unico mezzo efficace per eliminare anche le goccioline di minori dimensioni, solitamente viene effettuato aprendo le finestre, cosa difficile da fare d’inverno. Per questi motivi ho interrogato la Giunta provinciale per sapere quanti siano gli istituti scolastici che in Trentino hanno già installato sistemi di ventilazione meccanica controllata a scambio di calore e se la Provincia intenda sostenere finanziariamente l’installazione di questo tipo di tecnologie.

Nella sua risposta, l’Assessore all’Istruzione Mirko Bisesti ha spiegato che nel maggio 2020 il Dipartimento Protezione Civile ha redatto un documento contenente le prime misure per la gestione degli impianti di ventilazione e climatizzazione nell’ambito generale delle misure di contenimento del contagio del virus da SARS-CoV-2 e successivamente sono state effettuate alcuni test di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aule.

Contestualmente ai monitoraggi e con le medesime finalità è stata effettuata un’installazione pilota di dispositivi di segnalazione della concentrazione di CO2 in alcune aule In considerazione dei risultati ottenuti, nelle aule in cui è emersa una scarsa aerazione è stata effettuata un’installazione pilota di alcuni dispositivi per il ricambio dell’aria con recupero di calore. Oltre a ciò, è stato avviato un progetto di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica di UNITN per un’analisi ragionata sugli attuali dispositivi negli ambienti di lavoro, svago e d’istruzione per verificare l’efficacia del ricambio dell’aria nei riguardi della diffusività potenziale del Corona virus. Tale progetto è ancora in corso.

Nella mia replica ho ringraziato l’Assessore Bisesti per la risposta esaustiva, cogliendo nelle sue parole la volontà di contrastare il contagio con il supporto di ventilazione meccanica.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia