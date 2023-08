ROSSATO (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA, É PREVISTA LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLA CENTRALE MOBILE? »

11.46 - mercoledì 16 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circonvallazione ferroviaria di Trento, Rossato (FdI): “E’ prevista la pubblicazione dei dati rilevati dalla centrale mobile di monitoraggio della qualità dell’aria?” Nelle scorse settimane, lungo via Brennero, sono iniziati i lavori per l’approntamento della galleria artificiale a ovest della stessa. A seguito dell’inizio degli scavi nell’area, la scrivente è stata contattata da numerosi genitori di ragazzi iscritti alle Società Sportive del territorio che frequentano, per allenamenti e gare, gli impianti sportivi della città di Trento che si affacciano su via Lavisotto, preoccupati dalle numerose notizie riportate dai quotidiani locali circa lo svolgimento dei lavori, con riferimento al fatto che gli stessi possano avere degli effetti negativi sulla salute degli atleti. A titolo esemplificativo, si ricordano: il Campo Scuola Atletica Leggera “C. Covi e E. Postal”, comunemente conosciuto come “Campo CONI” e il campo sportivo rionale “Claudio Prada”.

Recentemente, sui quotidiani locali, con riferimento proprio a queste preoccupazioni, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (in sigla Appa) ha confermato il regolare svolgimento di monitoraggi della qualità dell’aria, già previsto a seguito della bonifica delle rogge, attraverso la centralina mobile posizionata in via Lavisotto presso la sede del Servizio gestione patrimonio della Provincia. Secondo alcune segnalazioni giunte alla sottoscrivente, parrebbe che tale centralina sia posizionata all’interno del piazzale del cantiere polifunzionale gestito dal servizio provinciale sopracitato, situato all’interno della p.ed. 5909 C.C. di Trento.

Nell’ottica di fornire risposte e rassicurazioni alle preoccupazioni dei cittadini, questa mattina ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale se la centralina deputata allo svolgimento di monitoraggi della qualità dell’aria segnalata da Appa sui quotidiani locali corrisponda a quella presente all’interno del piazzale situato all’interno della p.ed. 5909 C.C. di Trento. In caso contrario, ho chiesto che mi venga segnalata l’esatta ubicazione della stessa. Oltre a ciò, ho chiesto alcune delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per il posizionamento della centralina, a quali siano i parametri rilevati e se vi sia in meno l’intenzione di pubblicare i dati raccolti dalla centralina di monitoraggio sul sito di Appa al fine di rendere edotta la cittadinanza in materia. Infine, vista l’estensione del cantiere relativo al progetto di realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento in una zona contraddistinta dalla probabile presenza di terreni inquinati, ho chiesto vi sia o meno l’intenzione di posizionare altre centraline di monitoraggio della qualità dell’aria.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia