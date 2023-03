ROSSATO (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: «È ARRIVATO IL 10 MARZO, LASCIAMO AI CITTADINI ANCORA DEL TEMPO PRIMA DI OBBLIGARLI AD ABBANDONARE GLI IMMOBILI »

16.24 - venerdì 10 marzo 2023

Circonvallazione ferroviaria, Rossato (FdI): “E’ arrivato il 10 marzo, lasciamo ai cittadini ancora un po’ di tempo prima di obbligarli ad abbandonare gli immobili”

E’ arrivato anche il 10 marzo: il giorno individuato come termine ultimo per i cittadini e le attività imprenditoriali, per abbandonare gli immobili interessati dagli espropri per la realizzazione del progetto relativo alla Circonvallazione ferroviaria.

Al momento, pare che – secondo anche quanto riportato dai quotidiani locali nei giorni scorsi – su sollecitazione della Provincia e del Comune di Trento sia stato raggiunto un accordo con Italferr per non applicare le sanzioni che ammonterebbero a € 300,00 per ogni giorno di ritardo. Pare tuttavia necessario ribadire in questa occasione come, anche alla luce del legame di affettività che lega le persone alle proprie abitazioni e della fatica messa in campo dagli imprenditori, sarebbe di grande importanza permettere a questi cittadini di attendere i risultati delle analisi e dei campionamenti prima di procedere all’effettivo abbandono degli immobili.

Lo dobbiamo ai nostri cittadini, per dimostrare che dietro l’Ente pubblico c’è sempre un volto umano.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia