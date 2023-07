ROSSATO (FDI) * ALTOPIANO VIGOLANA (TN): « SS349 FRICCA, SIANO INTENSIFICATI I CONTROLLI PER LIMITARE LA VELOCITÀ DEI MEZZI IN TRANSITO »

10.15 - lunedì 3 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SS349 della Fricca e appello delle comunità residenti, Rossato (FdI): “siano intensificati i controlli per limitare la velocità dei mezzi in transito ”. Raccolgo l’appello lanciatomi in questi ultimi giorni da numerosi residenti delle comunità dell’Altopiano della Vigolana, relativamente al problema dell’alta velocità di percorrenza mantenuta dai veicoli che quotidianamente transitano sulla SS349 della Fricca.

Un problema noto da tempo e che riguarda principalmente i motociclisti, ma anche i conducenti di autovetture che spesso, data la conformazione della strada in questione, sono portati a superare i limiti presenti.

Se risulta assolutamente ingiusto generalizzare e “criminalizzare” come purtroppo spesso accade, chi nutre una vera e propria passione per le due ruote, risulta atresì doveroso puntualizzare che a fronte della maggioranza dei motociclisti che percorrono le nostre strade nel pieno rispetto dei limiti di velocità e del codice della strada, ve ne sono altri che le scambiano per vere e proprie piste, infischiandosene di ogni tipo di limite.

La SS349 della Fricca inoltre è anche un noto itinerario ciclistico per raggiungere l’Alpe Cimbra, ulteriore fattore che non può non spingerci ad attenzionare al massimo il problema relativo alla velocità di percorrenza dei veicoli che quotidianamente transitano sulla stessa. Auspico dunque che nelle prossime settimane possano essere intensificati i controlli sulla strada in oggetto, al fine di garantire alle comunità residenti, ma anche ai ciclisti e indistintamente a tutti i veicoli in transito, la giusta condizione di sicurezza.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia