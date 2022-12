ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * RIFIUTI URBANI: « LE NUOVE TECNOLOGIE AD IMPATTO AMBIENTALE PRESSOCHÉ NULLO CI SONO, UTILIZZIAMOLE »

17.29 - venerdì 30 dicembre 2022

Impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, Rossato (FdI): “Il nostro impegno per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente”. Nel corso della giornata di ieri, il Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina – durante una conferenza stampa sullo stato attuale di gestione della filiera dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti – ha ribadito come, alla luce di tutti gli scenari futuri ipotizzati, sia emerso con evidenza che la scelta ottimale per il Trentino risulti essere la realizzazione di un impianto termico che permetta di chiudere responsabilmente il ciclo dei rifiuti urbani non differenziati nel territorio provinciale.

Noi di Fratelli d’Italia siamo consapevoli che nel nostro territorio il problema dei rifiuti esiste e non si può assolutamente negare. Come recentemente ribadito dalla Consigliera Katia Rossato nel corso del dibattito sulla manvora finanziaria in Consiglio provinciale: “Considerato che ormai, di nuove discariche non se ne parla più e quelle già esistenti sono pressoché al completo (ad Ischia Podetti è in fase di predisposizione un nuovo catino, che potrà contenere una quantità minima rispetto al quantitativo di rifiuti non riciclabili prodotti nel nostro territorio), ci sarà sicuramente la necessità di realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti che chiuda il ciclo. Anche su questa nuova realizzazione noi ci troviamo favorevoli, purché venga individuata una tecnologia che non comprometta l’equilibrio ambientale del territorio. Siamo disponibili ad un confronto serio, rifiutando tuttavia qualsiasi ipotesi di inceneritore o termovalorizzatore. Le nuove tecnologie a impatto ambientale pressoché nullo ci sono, utilizziamole”.

In questa direzione vanno anche due proposte di ordine del giorno, presentate dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e recentemente approvate in Consiglio provinciale. La prima, che come primo firmatario vede il Consigliere Claudio Cia, impegna la Giunta provinciale a dare mandato alle competenti strutture affinché sviluppino al più presto una serie di campagne di formazione/informazione destinate alla cittadinanza (anche attraverso l’utilizzo di mezzi pubblicitari) al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata svolta in Provincia di Trento. Ciò, nell’ottica di dimensionare la nuova struttura (che si auspica non sia un inceneritore o un termovalorizzatore) in base al reale fabbisogno relativo allo smaltimento dei soli rifiuti prodotti nel territorio provinciale (garantendo la sostenibilità della stessa ed evitando al contempo, per quanto possibile, lo sperpreo di denaro pubblico e la possibilità che vengano importanti da altre zone materiali inquinanti e dannosi per la salute dei cittadini trentini). La seconda, a prima firma della Consigliera Katia Rossato, da un lato ha impegnato la Giunta provinciale a diffondere la conoscenza tra gli Enti locali trentini circa la presenza di finanziamenti statali per l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta differnziata di bottiglie per bevande in PET e dall’altro a stimolare, presso gli Enti gestori della raccolta, una verifica di sostenibilità tecnico-economica dell’installazione di macchine per il recupero delle bottiglie, rispetto all’assetto attuale che prevede già una selezione, utile alla ptogrammazione di eventuali interventi futuri di finanziamento da parte della Provincia.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù