ROMANI (LEGA – COLLEGIO DI AREZZO) * ISTITUZIONI: «IL PD INVITA I GIOVANI A SCAPPARE, NOI VOGLIAMO FARLI RESTARE IN TOSCANA»

Cristiano Romani (Lega): “Il PD invita i giovani a scappare, noi vogliamo farli restare in Toscana”. “C’è una cosa che trovo ancora più grave del contenuto, già di per sé sconfortante, del comunicato della consigliera Bricca: il fatto che arrivi da una giovane consigliera comunale, che ha poco più di 30 anni. Una ragazza che dovrebbe essere la voce e la speranza della sua generazione, che invece lancia un invito alla fuga: ‘fate le valigie, andatevene’. È questo il messaggio politico di chi siede nelle istituzioni in quota Partito Democratico? È questa la visione di chi governa la Regione Toscana?

I dati dicono che siamo davanti a una vera emergenza: la Toscana, nel Centro Italia, è la regione che ha perso più under 35. Tra il 2011 e il 2023 sono emigrati 16.355 giovani, con un saldo negativo di 2.033 solo nell’ultimo anno. E secondo la Fondazione Nord Est, la fuga dei cervelli ha già bruciato 134 miliardi di euro di capitale umano: la Toscana, da sola, ha perso 5,8 miliardi, con una media di 500 milioni l’anno nel biennio 2021-2022.

E davanti a questi numeri drammatici, invece di battersi per trattenere i giovani, il PD cosa fa? Una sua consigliera comunale, giovane, invita i ragazzi ad abbandonare Sansepolcro e la Toscana. È un messaggio che sa di resa, di sconfitta, di totale mancanza di fiducia nel futuro. Ma chi siede nelle istituzioni non deve arrendersi, deve combattere. Non deve spingere i ragazzi a scappare, deve creare condizioni per farli restare.

La differenza è tutta qui: il PD parla di giovani e poi li perde, li lascia andare, addirittura li invita a partire. La Lega invece si batte per costruire qui opportunità concrete di lavoro, di casa, di formazione, di autonomia. Io non dirò mai a un giovane di lasciare la sua terra: io gli dirò che questa è la terra dove deve avere il coraggio di restare e di costruire il suo futuro. Perché arrendersi non è mai una soluzione. E il nostro compito, come Lega, è restituire ai ragazzi speranza, dignità e fiducia nel domani.”

Cristiano Romani

Candidato Capolista Lega Salvini Premier – Collegio di Arezzo