RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * TEXSTILE: «UN WEEKEND DI EVENTI SPORTIVI E OUTDOOR, CHIUSA LA TERZA EDIZIONE CON 4 MILA PRESENZE»

17.26 - mercoledì 29 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un weekend di eventi sportivi e outdoor che ha ribadito il ruolo di guida dell’Italia nel settore. Da Outdoor & Running Business Days a Texstile – Italian Action Style, tra attività e networking, l’impegno ad offrire esperienze sempre più complete ai professionisti che scelgono i nostri spazi.

E’ stato un lungo weekend di appuntamenti quello che ha coinvolto le sedi di Riva del Garda Fierecongressi, e confermato ancora una volta il ruolo di leadership dell’Italia nel settore sportivo e tessile, ma anche l’attrattività del polo fieristico e congressuale altogardesano.

Si è chiusa ieri, al Palavela del Centro Congressi, la terza edizione di Texstile – Italian Action Style, l’evento dedicato alla catena di produzione tessile nel settore sportivo e alla promozione del marchio Made in Italy. Una fiera nata con l’intento di rispondere a una domanda mondiale di tessile tecnico per abbigliamento sportivo che si conferma in continua crescita, e che vede nella manifattura italiana un esponente di spicco.

L’export italiano del settore sta infatti ottenendo performance ben superiori alla media mondiale e il ruolo centrale delle aziende emerge chiaramente scorrendo gli elenchi degli espositori nelle fiere di riferimento, dove spesso rappresentano quasi il 50% del totale. Organizzata da Expotime con il patrocinio di SMIM – Sistema Moda Italia e TexClubTec – Associazione Italiana Tessili Tecnici ed Innovativi, la manifestazione ha portato a Riva del Garda aziende eccellenti del Made in Italy, che hanno potuto accogliere i loro ospiti in una lounge all-inclusive, organizzando incontri e attività all’aperto. Dietro ogni prodotto, oltre alla qualità, si nasconde quella tradizione insita nelle PMI del nostro Paese, una tradizione che comprende l’essenza stessa dell’italianità: la bellezza, la storia secolare, l’arte, il buon cibo e tutte quelle caratteristiche che fanno dell’Italia un Paese unico.

L’evento è stato preceduto da Outdoor & Running Business Days, fiera internazionale B2B organizzata dal gruppo MagNet, appuntamento di riferimento per il mercato italiano outdoor e running, in scena al Quartiere Fieristico di Riva del Garda il 26 e 27 maggio.

Una due giorni molto ricca e intensa, tra incontri di business, workshop, presentazioni, ospiti speciali, momenti di networking, test prodotto ed experience sul campo. Nuove connessioni e il consolidamento di quelle già esistenti tra aziende, agenti, negozi e altre figure professionali sono state l’essenza della manifestazione, giunta alla sua decima edizione; non sono mancati momenti formazione, crescita e svago, compresa la festa che si è tenuta domenica presso Spiaggia degli Olivi.

L’evento ha registrato numeri di grande rilievo: oltre 100 espositori con più di 200 marchi, 1.200 retailer in rappresentanza di oltre 500 insegne e 4.000 presenze totali nell’arco dei due giorni di fiera. Un bilancio decisamente positivo per un appuntamento diventato un punto di riferimento irrinunciabile per gli operatori del settore. “La partecipazione attiva e l’entusiasmo hanno confermato il successo delle fiere, sottolineando l’importanza di questi eventi per il settore – ha dichiarato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – guardiamo con ottimismo al futuro, continuando a lavorare con l’obiettivo di offrire esperienze e servizi di qualità a tutti i professionisti che scelgono le nostre sedi”.