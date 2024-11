RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA (TN) * “CONNECT MINDS, ENABLE INNOVATION”: « REBUILD TORNA A RIVA DEL GARDA, IL 6 E 7 MAGGIO 2025»

11.32 - martedì 5 novembre 2024

Condividere le intelligenze per abilitare l’innovazione. È questo il tema dell’undicesima edizione di REbuild, evento di riferimento per l’innovazione sostenibile nell’edilizia e nel Real Estate. Focus su intelligenza artificiale, digitalizzazione, machine learning e big data, con particolare attenzione all’integrazione tra tecnologie e intelligenza umana per una transizione giusta e sostenibile.

Riva del Garda si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di REbuild, il primo evento italiano per l’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, che riunisce gli attori più importanti nel settore dell’edilizia green e dell’innovazione. Il 6 e 7 maggio 2025, presso il Centro Congressi di Riva del Garda, REbuild offrirà un’importante opportunità di analisi e confronto sul ruolo delle novità emergenti che stanno innervando le filiere del settore delle costruzioni e del Real Estate. Al centro del dibattito, temi quali intelligenza artificiale, digitalizzazione, machine learning, big data, cantiere aumentato, e il loro rapporto con l’intelligenza umana, necessaria per una transizione che sia socialmente giusta.

Il confronto sull’imprescindibile trasformazione del patrimonio immobiliare italiano in chiave sostenibile, efficiente e resiliente svilupperà, accanto alle proposte e testimonianze autorevoli di rinnovamento ‘hard’ del sistema industriale, un ampio dibattito sulle potenzialità di sviluppo del settore innescate dalla condivisione tra forme diverse e complementari di intelligenza. La connessione, lo scambio, la comprensione tra queste potrà dar vita a un’idea di innovazione connotata dal punto di vista valoriale come esplicitato proprio dal titolo di questa edizione. “Da sempre REbuild offre proposte concrete per il miglioramento dell’efficienza e della produttività del comparto in chiave sostenibile – commenta Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi – l’attenzione all’innovazione digitale va in questa direzione, e deve tendere a garantire prosperità e benessere diffusi nelle comunità e nei territori”.

Tre i temi portanti del prossimo appuntamento, l’approccio pragmatico e concreto per il futuro dell’edilizia, l’integrazione uomo-tecnologia, la capitalizzazione dell’intelligenza collettiva, all’interno di una cornice di senso che ha come riferimenti sostenibilità, decarbonizzazione, circolarità, compartecipazione diffusa al valore. L’ecosistema digitale, con la sua capillarità, sta mutando rapidamente il dna delle filiere dell’immobiliare con strumenti già accessibili, scalabili e pronti per il mercato. Sempre più professionisti e imprese, dalla grande Società alla piccola azienda, dal progettista al costruttore, al fornitore, utilizzano soluzioni innovative e praticabili offerte da tecnologie integrate di progettazione, di processi costruttivi, di monitoraggio, gestione, manutenzione e previsione, di ottimizzazione dei processi aziendali, di servizi ad ampio spettro.

È disponibile online (scaricabile gratuitamente sul sito https://rebuilditalia.it/it) Outlook, la rivista multimediale di REbuild, un contenitore che raccoglie le voci dei protagonisti, mette a sistema le notizie e offre una sintesi chiara e approfondita dei temi più rilevanti del mondo delle costruzioni. Una finestra sul futuro, con interviste, ricerche e ispirazioni raccolte durante l’ultima edizione dell’evento.

Riva del Garda Fierecongressi Spa è il gestore del polo fieristico e congressuale di Riva del Garda. La mission della società è “sostenere e promuovere l’economia del territorio attraverso lo sviluppo dell’attività fieristica e congressuale”, nello specifico la creazione di indotto economico sul territorio dell’Alto Garda tramite l’organizzazione diretta o di terzi di eventi congressuali e fieristici all’interno degli spazi presso il quartiere fieristico e il centro congressi.