RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * EVENTI – NUOVA STAGIONE: « 350 I PARTECIPANTI AL CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA, PER INQUADRARE LE NOVITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA »

È il Congresso S.I.A. – Società Italiana di Andrologia, a decretare l’inizio di una nuova stagione di eventi ospitati da Riva del Garda Fierecongressi. Un appuntamento di respiro nazionale, per inquadrare le novità nell’ambito della ricerca scientifica del settore, che ha preso il via con 350 partecipanti. Al contempo, questo fine settimana riapre le porte anche il Quartiere Fieristico in occasione di Outdoor Running & Business Days, evento pronto ad accogliere gli operatori del settore running e outdoor.

Il Congresso S.I.A. inaugura un calendario di nuovi appuntamenti congressuali in presenza, organizzati in piena sicurezza grazie alle nuove regole e soluzioni adottate da Riva del Garda Fierecongressi per tutelare la salute e il business dei propri ospiti. Il protocollo, a partire da uno strutturato controllo in fase di check-in durante gli eventi, prevede in particolare l’accesso alle strutture del Centro Congressi e del Quartiere Fieristico di Riva del Garda solo se muniti di Green pass, previo controllo della temperatura corporea e con l’utilizzo della mascherina, nonché la gestione di flussi e spazi secondo le vigenti regole di distanziamento.

“Grazie alle misure applicate presso i nostri spazi ci siamo trovati pronti a supportare i nostri clienti nell’organizzazione dei loro eventi ed è una grande soddisfazione poter dare il via all’attesa ripartenza con il Congresso S.I.A., primo evento in presenza che torna ad animare il Centro Congressi – dichiara Renata Farina, Congress Manager di Riva del Garda Fierecongressi – I segnali di questa ripartenza sembrano quindi positivi, considerando che fino a fine anno abbiamo in programma altri 6 congressi medico-scientifici, oltre a 6 eventi aziendali e 5 eventi culturali e sportivi. Diverse inoltre le dimostrazioni di interesse che stiamo raccogliendo per il 2022, con già in calendario 17 congressi ed altri eventi, tra confermati e in via di acquisizione”.

“Tornare ai congressi in presenza, pur con le difficoltà legate a norme severe, incertezze e il forzato stop del settore, è una grande sferzata di entusiasmo – osserva Alberta Costa, Congress & Sales Executive di Riva del Garda Fierecongressi – Il lungo periodo appena trascorso ha visto la nostra azienda investire nella formazione e io, come molti miei colleghi, ho colto l’occasione per certificare la mia professione come Meeting & Event Manager. A maggior ragione, quindi, vediamo questa ripartenza come un trampolino verso nuovi obiettivi e traguardi”.

Altrettanta soddisfazione per il ritorno in presenza a Riva del Garda è stata espressa, in rappresentanza della Società Italiana di Andrologia, dal dott. Tommaso Cai, Presidente del Congresso, che ha sottolineato l’importanza di “incontrarci, finalmente, dopo due anni di pandemia per discutere i nostri temi consueti per il benessere della società e dei nostri pazienti” e dal prof. Alessandro Palmieri, Presidente S.I.A., che ha ribadito “la sentita necessità di tornare ad aggiornarci di persona, in quanto ormai i meeting virtuali avevano perso quell’essenza di confronto e dialogo cui eravamo abituati”.

I prossimi appuntamenti medico-scientifici ospitati al Centro Congressi di Riva del Garda nel mese di settembre sono: “The silent disease activity of multiple sclerosis – Molecular and imaging biomarkers” organizzato da Eolo Group Eventi, dal 16 al 17 settembre; Autumn Meeting A.I.D.I. – Associazione Igienisti Dentali Italiani, dal 17 al 18 settembre; Congresso nazionale C.N.E.U.A. – Emergenza-Urgenza-Accettazione, dal 20 al 22 settembre; Congresso nazionale A.I.O.L.P. – Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti, dal 26 al 29 settembre.