“RISTORANTI CONTRO LA FAME – INIZIATIVA DI AZIONE CONTRO LA FAME” * «TRENTO IN PRIMA LINEA PER RACCOGLIERE FONDI»

11.04 - lunedì 28 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento in prima linea per raccogliere fondi: dove e quando l’iniziativa a favore di Ristoranti contro la fame.

Trento è in prima linea nella campagna solidale nazionale “Ristoranti contro la fame” che quest’anno raggiunge il traguardo di dieci anni di impegno per nutrire la solidarietà. Frutto del lavoro dell’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame, dal 2014 “Ristoranti contro la Fame” è la più grande iniziativa solidale della ristorazione in Italia.

A sostenere l’iniziativa, infatti, anche la ristorazione trentina che quest’anno ha nuovamente aderito alla campagna solidale attraverso l’organizzazione di una Cena Super Solidale per raccogliere fondi. L’appuntamento è per lunedì 28 ottobre per una cena a 4 mani alla Locanda Margon di Trento, in via Margone di Ravina 15. I piatti saranno dello chef Edoardo Fumagalli, 1 Stella MICHELIN 2024 e dello chef Domenico Candela del George Restaurant, 2 Stelle MICHELIN 2024.

Per informazioni e prenotazioni: www.ristoranticontrolafame.it/it/eventi_speciali/

Cos’è “Ristoranti contro la fame”

Dieci anni di collaborazione tra solidarietà e ristorazione. Dieci anni di idee e di coinvolgimento attivo del mondo del food nel segno della corretta nutrizione e della sicurezza alimentare. Dieci anni di impegno per trasformare in realtà i progetti pensati da chi nel mondo lotta contro la malnutrizione. Tante Cene Super Solidali organizzate dai più grandi nomi della ristorazione per raccogliere fondi. Questo e tanto altro è “Ristoranti contro la Fame” che quest’anno raggiunge il traguardo di dieci anni di impegno per nutrire la solidarietà. Frutto del lavoro dell’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame, dal 2014 “Ristoranti contro la Fame” è la più grande campagna solidale della ristorazione in Italia.

La campagna solidale 2024

Anche la campagna solidale 2024, quella del decennale, riparte il 16 ottobre, data simbolo che coincide con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Quest’edizione coinvolgerà come di consueto ristoranti, chef e amanti del cibo fino al 31 dicembre. Durante tutto il periodo, nei ristoranti e nelle catene aderenti all’iniziativa, si potrà scegliere un piatto o un menù solidale e, così facendo, sostenere i progetti di Azione contro la Fame. Gli chef e i ristoratori potranno scegliere, inoltre, di abbracciare la campagna con una serata speciale destinando parte del ricavato ad Azione contro la Fame.

Tutto il mondo del food può aderire all’iniziativa di solidarietà. Tra i locali aderenti a “Ristoranti contro la Fame” ci sono anche tante catene di ristorazione come Wiener Haus, Bomaki, Lievità cui quest’anno si aggiungono Bun Burgers, Ci Sta, Greeat, Macha, Mannarino, Maui Hawaiian Restaurant, NIMA Sushi, Poké Factory, Pokéria by NIMA, Poke House, This Is Not a Sushi Bar e altre ancora.

Tutti i ristoranti aderenti sono indicati sul sito ristoranticontrolafame.it.

I risultati della campagna 2023 e i nuovi progetti. Nel 2023 “Ristoranti contro la Fame” ha coinvolto 208 realtà della ristorazione tra ristoranti e catene di tutta Italia, raccogliendo quasi 200.000 euro. Questi fondi sono stati destinati al progetto “Mai più Fame: dall’emergenza all’autonomia”, il cui obiettivo è combattere la povertà alimentare e promuovere l’occupazione in Italia, raggiungendo oltre 500 persone tra Milano e Napoli.

Sono stati, inoltre, finanziati alcuni progetti internazionali come il sostegno alle comunità del Sahel nella risposta ai cambiamenti climatici, in Libano per migliorare la coesione sociale con interventi di nutrizione e servizi sanitari e in Repubblica Centrafricana per prevenire la malnutrizione di mamme e bambini sotto i 5 anni.

Nel 2024, l’impegno continuerà in Italia e in questi Paesi, con un’attenzione particolare al Libano, che sta vivendo una crisi umanitaria. Inoltre, verranno avviati nuovi progetti in India, concentrati sulla prevenzione e cura della malnutrizione infantile, con screening e visite a domicilio nelle comunità più svantaggiate degli slum di Mumbai.

Simone Garroni (Azione contro la Fame): «Anche con una cena fuori puoi garantire cibo a famiglie in difficoltà»

«Nel mondo, una persona su undici soffre di fame e 2,5 milioni di bambini muoiono ogni anno per malnutrizione – afferma Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame. Anche in Italia 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta, di cui 1,3 milioni di bambini, ciò significa che il 14% di bambini, bambine e adolescenti sono poveri, 1 minore su 7, che è il dato più alto dal 2014! È inaccettabile in un mondo che produce cibo a sufficienza e ha le conoscenze per sradicare la fame. Cambiare questa realtà è possibile e richiede l’impegno di tutti, anche con piccoli gesti quotidiani». Conclude Garroni: «Ristoranti contro la Fame dimostra che una semplice cena può garantire cibo a famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo, sostenendo i nostri programmi».

I Partner

L’edizione numero dieci di “Ristoranti contro la Fame” vede il sostegno di partner prestigiosi, tra cui Ferrari Trento, METRO Italia, Michelin italiana, Radio Deejay e Surgiva. In particolare, Ferrari Trento sarà protagonista dell’operazione “Bollicine Solidali”, offrendo ai Ristoranti contro la Fame una capsule collection di 2.000 bottiglie di Ferrari Maximum Blanc de Blancs, il cui ricavato sarà devoluto ad Azione contro la Fame. L’acqua minerale Surgiva accompagnerà invece le cene Super Solidali.

METRO Italia organizzerà per i suoi clienti a Roma un corso gratuito dedicato alla cucina sostenibile e a Milano una cena solidale a sostegno di Azione contro la Fame e del suo progetto.

Si ringraziano: A+A, Federazione Italiana Cuochi, GAG, Gastronomika, International Pizza Academy, Italian Gourmet, Jeunes Restaurateurs, Le Soste, Restworld, Ristorante Innocenti Evasioni, e Unione Brand Ristorazione Italiana – UBRI.

CHI È AZIONE CONTRO LA FAME

www.azionecontrolafame.it

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale impegnata a garantire a ogni persona il diritto a una vita libera dalla fame.

Specialisti da 45 anni, prevediamo fame e malnutrizione, ne curiamo gli effetti e ne preveniamo le cause. Siamo in prima linea in 56 paesi del mondo per salvare la vita dei bambini malnutriti e rafforzare la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e formazione.

Guidiamo con determinazione la lotta globale contro la fame, introducendo innovazioni che promuovono il progresso, lavorando in collaborazione con le comunità locali e mobilitando persone e governi per realizzare un cambiamento sostenibile. Ogni anno aiutiamo 21 milioni di persone.

Per informazioni e adesioni, ristoranti e chef interessati possono visitare il sito:

https://www.ristoranticontrolafame.it/it/come_partecipare/