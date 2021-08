RINASCITA ROVERETO * CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: « NUOVE NOMINE, LA CONSIGLIERA DI MINORANZA NON RAPPRESENTA “TUTTE LE MINORANZE” »

Il nuovo Consiglio di amministrazione della Società Multiservizi di Rovereto è appena stato nominato. Due consiglieri per la maggioranza, uno per la minoranza. Anzi, per le minoranze, un termine che accomuna le più diverse forze politiche solo per il fatto di non partecipare al governo cittadino.

La consigliera di minoranza non rappresenta, però, “tutte le minoranze”, come recita una nota di Europa Verde e un recente resoconto su questo giornale. L’accordo tra Europa Verde Rovereto e la Lega, già collaudato in altre designazioni commissariali, non ha certo visto la partecipazione di Rinascita Rovereto, che non è nemmeno stata informata del nome congiuntamente prescelto dalle altre minoranze, se non a cose fatte.

Forse perché Rinascita è “minoranza minor”, come si era permesso di dire durante un suo intervento in aula un Consigliere di Futura ( che sostiene l’attuale Giunta)? I numeri non lo direbbero, se i voti contano ancora qualcosa.

E allora? Forse quel “minor” attribuito a Rinascita sta a significare altro, ossia la sua pervicace, inusitata scelta di non far parte di quei giochi spartitori che sembrano dominare la politica odierna.

Eppure, premiare il merito e la competenza sarebbe la scelta vincente, in ogni settore amministrativo. Rinascita Rovereto si è battuta in Consiglio nei mesi scorsi per veder ampliato, valorizzato e potenziato il raggio di azione della nostra azienda di servizi cittadina, che potrebbe gestire molte altre funzioni oltre a quelle di routine che oggi dirige. Il neo-presidente Pedri, nella sua prima intervista, dice di non avere pronto un piano perché “è presto per parlare di cosa fare”. Al suo attivo ha “una lunga chiacchierata con il sindaco” che l’ha scelto per le sue “competenze specifiche”.

Dal punto di vista imprenditoriale, la storia di Marco Pedri è nota e non sembra corrispondere a quell’idea di riuscita che si vorrebbe accostare a un management da “braccio armato” per consolidare il “core business” e “aggredire il mercato”, come auspicato.

Completano il quadro dirigenziale un consulente del lavoro e un’insegnante di lingue i quali, con tutto il rispetto per le persone, non sembrano integrare quelle “competenze specifiche” e quella preparazione tecnica atte a trasformare SMR in azienda in house immediatamente operativa .

Giusto coltivare progetti di crescita e allargamento in settori strategici della nostra amministrazione, ma quando le scelte contraddicono subito gli enunciati forse è il caso di preoccuparsi.

Rinascita Rovereto