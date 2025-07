“RIMBORSOALVOLO“ * SCIOPERO AEREI: «NUMEROSE CANCELLAZIONI IN TUTTA ITALIA, DISAGI PER 200MILA PASSEGGERI»

18.19 - giovedì 10 luglio 2025

Sciopero aerei, RimborsoAlVolo: numerose cancellazioni in tutta Italia, disagi per oltre 200mila passeggeri. Viaggiatori hanno diritto ad assistenza e rimborsi per cancellazioni o ritardi dei voli. E per sciopero EasyJet possibile anche indennizzo fino a 600 euro a passeggero

Lo sciopero nel settore del trasporto aereo indetto per oggi 10 luglio sta creando disagi ai viaggiatori, con numerosi voli cancellati in tutta Italia, e circa 200mila passeggeri saranno coinvolti nei disservizi. Lo afferma la società specializzata RimborsoAlVolo, che ricorda i diritti dei passeggeri riconosciuti dalla normativa comunitaria validi anche in caso di proteste sindacali.

RIMBORSI E ASSISTENZA

Durante lo sciopero odierno dovranno essere rispettate le fasce di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati – afferma RimborsoAlVolo – E’ bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti In particolare il Regolamento CE 261/2004 stabilisce che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel, ecc.).

Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese. Nel caso in cui un volo venga cancellato la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva.

INDENNIZZI

I passeggeri coinvolti nello sciopero odierno indetto dai dipendenti di EasyJet potrebbero aver diritto anche all’indennizzo fino a 600 euro in caso di cancellazione del proprio volo o di arrivo a destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto l’orario previsto. Due diverse sentenze della Corte di giustizia europea hanno infatti stabilito che l’indennizzo da 250 a 600 euro a passeggero (a seconda della tratta percorsa) spetta anche in caso di sciopero indetto dai dipendenti della compagnia aerea, poiché tali proteste sindacali non rientrano nella fattispecie di circostanza straordinaria.

Tutti i viaggiatori che oggi subiranno disagi a causa dello sciopero nel settore aereo possono visitare la pagina https://www.rimborsoalvolo.it/ per far valere i propri diritti e ottenere rimborsi e/o risarcimenti.