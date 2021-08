RIGENERA ROVERETO (TN) * MUSICA E ARTE: « QUATTRO I DISTRETTI PROTAGONISTI DELL’EVENTO “ SBARACCO”, APPUNTAMENTO ALL’ORATORIO ROSMINI SABATO 28 AGOSTO »

Il gustoso antipasto lo proporrà il distretto della cultura – sport/food/fashion (corso Bettini e via Paganini) già domani sera (venerdì 27 agosto) con la prima di due serate dedicate alla musica e all’arte con 3 concerti jazz e un’ampia esposizione di opere artistiche di numerosi artisti dalle 18 alle 22 (la seconda serata il 10 settembre con circus show, spettacolo di giocoleria e fuoco e sfilata di trampolieri); sempre venerdì 27 dalle 17.30 in poi anche il distretto San Marco proporrà in piazza San Marco l’evento “urban sketching” (disegnare dal vivo scorsi di San Marco con mostra di acquarelli). Il momento topico, però, sarà per l’intera giornata di sabato 28 agosto, quando ben 4 distretti saranno protagonisti dell’evento “Sbaracco”, che spazia dallo shopping alla musica da vivo, dalla solidarietà per i meno abbienti in mattinata all’Oratorio Rosmini con la Caritas allo scambio di giocattoli riservato ai più piccoli nel giardino della chiesa di Sant’Osvaldo in S. Maria.

“Siamo partiti con lo sbaracco classico, dedicato alle attività commerciali alla fine del periodo dei saldi, come distretti di San Marco e Rovereto Downtown – hanno spiegato Micaela Sposito e Monica Laitempergher nella presentazione di oggi pomeriggio -, poi ci siamo confrontati con gli altri distretti ed è nata l’idea condivisa di allargare l’ambito e la portata delle iniziative messe in campo per questa giornata. Grazie alla disponibilità di tutti sono stati aggiunti altri momenti, dalla solidarietà allo scambio di giocattoli, che hanno arricchito questo grande evento, che dà il senso della forte volontà degli operatori economici della città di dare il proprio contributo per migliorare l’attrattività della nostra città.

In via Valbusa, via Rialto e via Mercerie dalle 9 alle 22 via alla “Festa dei saldi” con il laboratorio-spettacol oper i più piccoli, a cura del tavolo di quartiere e di vita in centroal giardino dietro Palazzo Sichart dalle ore 17. Musica live con il Cdm in piazza San Marco dalle 19 alle 23”.

“Noi come distretto rosso Downtown organizziamo “surplus a downtown” – così Monica Laitempergher e Serena Baldessari -, con prolungamento dell’apertura dei negozi fino alle 22 per consentire alla clientela di usufruire delle ultime occasioni dell’estate e momenti musicali dal vivo in via Fontana, piazza Loreto e largo Foibe. Questo evento condiviso è il frutto delle importanti sinergie messe in campo tra di noi, un ottimo inizio per l’attività dei distretti”.

Il distretto della quercia, presente con Angela Montani e Natascia Wegher, propone lo “sbaracco solidale del cittadino”: in collaborazione con la Caritas dalle 9 alle 12 nel cortile dell’Oratorio Rosmini (ingresso da via Rebora) i volontari aspettano tutti quelli che intendono donare abbigliamento e scarpe, oggettistica per la casa, giocattoli (non si ritirano enciclopedie, libri e cd).

Il distretto giallo Santa Maria organizza un inedito “Sbaracco per bambine e bambini”, in collaborazione con Buonissimo Conad City e Plastic free Trentino: dalle 15.30 alle 18.00 nel giardino di Sant’Osvaldo una simpatica occasione i offrire e di scambiarsi giocattoli che non si usano più, con merenda per tutti. Iscrizione obbligatoria chiamando il numero 334 8988901 o scrivendo una mail a: [email protected]

Originale ed innovativo l’evento “Sottintese in passeggiata”, in collaborazione con Argentovivo e Mfv_Proyecto: dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 19.30 otto modelle passeggeranno nelle vie del centro presentando una linea di abiti, pezzi unici, dedicati ai luoghi iconici della città. Tanti appuntamenti, tutti dsa seguire e da vivere insieme: sabato 28 agosto a Rovereto, dalle 9 alle 23.