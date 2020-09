RIFONDAZIONE COMUNISTA – ALTRA TRENTO * PARCO DI MELTA GARDOLO: « IL NOSTRO PRESIDIO PER RIBADIRE LA TOTALE CONTRARIETÀ ALLA NUOVA CEMENTIFICAZIONE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





In data 20 giugno il Consiglio comunale di Trento ha votato la variante al Piano Regolatore Generale che prevede l’istituzione di una nuova area edificabile a Melta, in contrasto con il parere unanime del Consiglio circoscrizionale di Gardolo che, per protesta, si è dimesso.

Si costruiranno ancora nuove palazzine in un territorio, quello di Melta, già pesantemente sacrificato alla cementificazione, ponendo così le premesse per la scomparsa di ogni residuo appezzamento di verde e/o agricolo.

Ulteriore carico abitativo avrà inoltre conseguenze negative sul traffico e sull’inquinamento di Via 4 novembre e di Via 25 aprile (e non solo).

E non si dica che si vuole così affrontare il problema abitativo in una città dove si contano circa 2.000 (duemila!!!) appartamenti sfitti e un patrimonio di edifici pubblici abbandonati da tempo da ristrutturare.

Alla prova dei fatti e su questioni basilari, come la lotta alla cementificazione, al consumo di suolo e all’edilizia speculativa, a vantaggio dei profitti di pochi immobiliaristi, Centro-sinistra e Centro-destra si dimostrano simili e intercambiabili.

Noi proponiamo invece, per quell’area, un’estensione del parco, quale risarcimento per un’urbanizzazione selvaggia e l’utilizzo di una parte di essa ad orti urbani dati a titolo gratuito agli abitanti della zona che ne faranno richiesta.

PER RIBADIRE LA PROPRIA TOTALE CONTRARIETA’

A NUOVA CEMENTIFICAZIONE

RIFONDAZIONE COMUNISTA – ALTRA TRENTO

ORGANIZZA E INVITA A PARTECIPARE,

DOMENICA 13 SETTEMBRE ALLE ORE 16.00

UN PRESIDIO, IN PROSSIMITA’ DEL PARCO DI MELTA

TRA VIA 24 APRILE E 4 NOVEMBRE.