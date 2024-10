RETE CLIMATICA / CGIL / ACLI / ARCI / FLC / UDU * TERRITORIO: «500 RAGAZZI SFILANO A TRENTO, PER L’AMBIENTE»

19.45 - venerdì 25 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.tn.it/news) –

Il clima è anche affar loro. Studenti e studentesse lo hanno dimostrato oggi partecipando alla mattinata di attività sul cambiamento climatico, Insieme per il clima, organizzata da Rete Climatica Trentina, Cgil del Trentino, Flc Cgil del Trentino, Acli trentine, Arci del Trentino, Udu Trento, Laboratori interattivi e team di ricerca di psicologia ambientale dell’Università di Trento.

Più di cinquecento bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado hanno sfilato per le vie del capoluogo con cartelloni e slogan in difesa del clima. Filo rosso dell’iniziativa il valore dell’educazione e dell’attivazione, nella consapevolezza che tutti, grandi e piccoli, possiamo fare la nostra parte per ridurre l’impatto del cambiamento climatico e difendere il pianeta.

Un messaggio che è stato protagonista, nella prima parte della mattinata, nell’intervento di Christian Casarotto, glaciologo del Muse che ha spiegato ai più piccoli in modo semplice e accattivante gli effetti del riscaldamento sui ghiacciai e in generale sul nostro ecosistema, ricordando ai ragazzi che con loro azioni quotidiane, possono fare molto.

Poi i bambini e i ragazzi delle medie sono stati coinvolti in diversi laboratori interattivi con educatori ed educatrici di Laboratori interattivi manuali, mentre le classi delle superiori hanno preso parte ad una simulazione sugli effetti del cambiamento climatico condotta dalla professoressa Elisabetta Demattio che con il simulatore En-Roads ha condotto i ragazzi alla scoperta delle azioni che influenzano il clima.

Alla 10,30 è partito da piazza Dante un lungo e colorato serpentone che si è concluso al Muse.

All’iniziativa hanno aderito alcune classi degli istituti comprensivi Giudicarie Esteriori, Isera-Rovereto, Castelnuovo, Trento 4, l’Itet di Cles e l’Istituto Ladino di Fassa