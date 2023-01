“RETE CITTADINI TRENTO“ * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « REAZIONE SCOMPOSTA DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEL GOVERNO PROVINCIALE SU INTERROGAZIONE ON. AMBROSI »

11.17 - mercoledì 18 gennaio 2023

Circonvallazione ferroviaria di Trento. La Rete dei Cittadini interviene sulla reazione scomposta di parte della maggioranza del Governo provinciale all’interrogazione parlamentare di FDI Nella giornata di ieri – 17 gennaio ’23 – abbiamo avuto modo di constatare come, a fronte di un’interrogazione parlamentare dell’ On. Le Alessia Ambrosi, il partito che esprime l’attuale Governatore della PAT abbia dato corso con alcuni suoi rappresentanti ad una reazione scomposta rispetto ai veri problemi posti in evidenza sul Bypass. Al di là delle dissertazioni sulla supposta “estemporaneità” dell’iniziativa della deputata, si evince purtroppo che il consigliere provinciale intervenuto a mezzo stampa non è molto al corrente di ciò che riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica della Circonvallazione di Trento.

Se lo fosse, non definirebbe estemporanea l’iniziativa in parola, perché il documento presentato è perfettamente in linea con quanto il partito dell’ On.le Ambrosi ha sempre dichiarato riguardo al cosiddetto by pass di Trento. Partito che non ci risulta si sia mai dichiarato contrario alla Circonvallazione di Trento ma a “questo” progetto della Circonvallazione di Trento, come ha sempre fatto la Rete dei Cittadini, che agisce notoriamente fuori dai partiti. “Questo” progetto è stato fortissimamente criticato dagli stessi Servizi della Provincia autonoma di Trento, tanto che nella delibera relativa al parere sulla valutazione di impatto ambientale, la Provincia Autonoma di Trento non ha espresso parere favorevole, ma si è limitata a trasmettere la lunga serie delle note redatte dai servizi provinciali, colme di richieste di integrazioni, approfondimenti e segnalazioni di vere e proprie carenze progettuali. A seguito delle integrazioni prodotte da R.F.I. su richiesta della commissione tecnica PNRR PNIEC, la Provincia Autonoma di Trento ha confermato il parere già dato, non ritenendo che la documentazione ulteriore consentisse di modificarlo. Che tutto questo sia un valore aggiunto di modernizzazione è tutto da dimostrare.

Il ritrovamento di sostanze inquinanti quali piombo e piombo tetraetile sotto le aree ferroviarie comprese tra i due SIN ex Sloi ed ex Carbochimica, fatto che è completamente sfuggito ai progettisti di R.F.I., fa dubitare fortemente che, come dichiara il Consigliere, il cantiere venga aperto in “condizioni di massima sicurezza”. Se è veramente un tema centrale affrontare il problema delle aree inquinate, occorre non solo indagare quanto è effettivamente estesa la presenza di inquinanti nel sottosuolo ferroviario, ma anche ricercare attivamente ipotesi alternative di tracciato, che sono tra l’altro già state indicate dalla stessa R.F.I fin dall’anno 2003.

L’attenzione ai problemi ambientali è sempre stata espressa dalla parte politica dell’On. Le Ambrosi, in vari documenti, comunicati stampa ed interrogazioni sia a livello comunale che provinciale, riteniamo nell’interesse di tutta la cittadinanza e con il presupposto che la salute pubblica e la sicurezza ambientale hanno la priorità anche nei confronti dell’interesse economico. Definire da parte del Consigliere un’opera monumentale un progetto di fattibilità che ha raccolto una serie enorme di prescrizioni e riguardo al quale è emerso recentemente un nuovo, gravissimo, problema ambientale, sembra fuori luogo. Sembra piuttosto un’opera monumentale dai pedi d’argilla.

La Rete dei Cittadini ha sempre operato con e nella società civile, che si esprime democraticamente anche nella forma partitica, ed è fermamente convinta che non esista un modo “di destra” o “di sinistra” di fare le cose per bene, anziché raffazzonare un’opera “monumentale” perché “ci danno un miliardo”. Cifra che non vale la salute anche di un solo cittadino, né tantomeno l’equilibrio anche di un solo ettaro di territorio

La “Rete dei Cittadini”