RETE CITTADINI E COMITATI TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « NELLA CONFERENZA STAMPA VERRÀ DISTRIBUITO IL “PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE”, PER RFI E APPA (SOSAT 6/3 – 09.45) »

13.08 - venerdì 3 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Facendo seguito alla Tavola Rotonda del Grand Hotel Trento del 25/02/23, è in programma la Conferenza Stampa che si terrà lunedì 6 marzo 2023 ad ore 9.45 presso la Sala della SOSAT di Trento, in Via Malpaga, 17.Dopo lo schieramento compatto dei partiti presenti il 25/02/23, che hanno richiesto – davanti a oltre 200 cittadini- sia fatto uno studio completo sui terreni in oggetto con valutazione dei risultati, prima dell’inizio di ogni attività di cantiere per il bypass ferroviario, presenteremo un Progetto di Caratterizzazione, che riteniamo vincolante, quale strumento di lavoro per i soggetti (RFI e APPA) che effettueranno i sondaggi e le analisi sui terreni inquinati.

Il Progetto è stato redatto da un Comitato Tecnico Scientifico, costituito ad hoc dalla Rete dei Cittadini e dagli altri Comitati di Trento, composto da tecnici qualificati e consulenti esperti in àmbito di normativa e regolamentazione delle attività di indagine su siti inquinati classificati come “SIN”.Nel corso della Conferenza Stampa verrà distribuito un documento completo per dare il giusto risalto, nell’interesse della corretta informazione dei cittadini di Trento su un tema decisivo per la salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini medesimi.

Paolo Zadra

Rete dei Cittadini e Comitati di Trento