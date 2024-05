RETE 4 – “ZONA BIANCA“ * « INTERVISTA A MATTEO SALVINI / DIBATTITO SUL “PANDORO GATE” CHE HA COLPITO L’INFLUENCER CHIARA FERRAGNI (12/5) »

16.13 - sabato 11 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani, domenica 12 maggio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di approfondimento in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In apertura gli Stati Generali della Natalità, che hanno visto in questi giorni manifestazioni di rabbia e tensioni tra governo e studenti.

Spazio poi a un dibattito sul “pandoro gate” che ha colpito l’influencer Chiara Ferragni: le telecamere della trasmissione sono state al Salone del libro di Torino, alla presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, che contiene nuove rivelazioni sul mondo Ferragnez.

E ancora, il dibattito intorno mondo delle diete, con focus particolare sulla nuova e virale dieta carnivora e sul farmaco utilizzato dai diabetici che promette di fare perdere i chili in più.

Infine, una pagina dedicata alle elezioni presidenziali in America, dove l’ex presidente Donald Trump, in corsa per un nuovo mandato, è accusato di aver pagato il silenzio di una ex pornostar.rete 4 – “zona bianca“