RETE 4 – “QUARTO GRADO”: «QUESTA SERA IL VIDEO DELL’INTERROGATORIO DI FILIPPO TURETTA CON GLI INQUIRENTI NEL CARCERE DI VERONA IL PRIMO DICEMBRE 2023»

«Non avrei mai pensato di farle questo, l’ho caricata in macchina e poi siamo partiti…ho provato a scuoterla, a urlarle a voce ma non rispondeva». Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda questa sera venerdì 20 settembre, su Retequattro – andrà in onda un documento esclusivo su Filippo Turetta.

A pochi giorni dall’inizio del processo a Filippo Turetta, reo confesso per la morte dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, per la prima volta in onda il video dell’interrogatorio (durato circa 7 ore), avvenuto il 1° dicembre 2023, nel carcere di Verona Montorio, durante il quale il ragazzo racconta agli inquirenti tutti i dettagli dell’omicidio.

“Non avrei mai pensato di farle questo, ecco, ho preso la macchina, l’ho caricata in macchina e poi siamo partiti…ho provato a scuoterla, a urlarle a voce ma non rispondeva…”, ha dichiarato Turetta. Mai una lacrima, lo sguardo rivolto spesso verso terra, lunghe pause segnano questo interrogatorio con il ragazzo dimagrito rispetto alle foto che lo ritraevano prima della tragedia e diffuse quando gli inquirenti cercavano di localizzarlo.

Stralci del documento verranno mostrati in esclusiva assoluta stasera nella trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandro Viero.