RENATE HOLZEISEN (GRUPPO VITA – PAB) * EDITORE ATHESIA DRUCK: «GIORNALI DI MINORANZA LINGUISTICA, HA DIRITTO AI MILIONI DI CONTRIBUTI ANNUALI EROGÀTI CON SOLDI DEI CONTRIBUENTI?»

10.04 - venerdì 6 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’editore Athesia Druck GmbH del quotidiano “Dolomiten” – che da decenni viene utilizzato dai fratelli Ebner per non far apparire e/o diffamare le persone non gradite a loro e al loro ambiente personale, politico ed economico – ha diritto ai milioni annuali di contributi statali per i giornali di una minoranza linguistica erogati con i soldi dei contribuenti? Dubito

Da decenni, io – come molti altoatesini/sudtirolesi – osservo il grave abuso del quotidiano “Dolomiten” allo scopo di non fa apparire nel dibattito pubblico e/o diffamare le persone non grate ai fratelli Ebner e al loro ambiente familiare, politico ed economico.

Ora, questo non sarebbe un motivo di intervento politico se il l’editore del “Dolomiten” non avesse ricevuto per decenni annualmente milioni di contributi statali erogati con il denaro dei contribuenti. Tali contributi non sono certo dovuti a quei quotidiani di minoranze linguistiche che vengono utilizzati nell’interesse personale dei loro editori per diffamare o escludere dal dibattito pubblico persone o argomenti a loro non graditi.

L’abuso del denaro dei contribuenti – in ultima analisi è ciò di cui si tratta – è costantemente evidente nel modo di portare ossia di non portare le “notizie” da parte del quotidiano “Dolomiten”.

Nell’edizione di ieri del “Dolomiten”, ad esempio, è stato pubblicato un articolo a pagina 18 intitolato “Medici in modalità campagna elettorale” (Ärzte im Wahlkampfmodus) che una volta di più costituisce un’inammissibile – per un giornale finanziato con soldi dei contribuenti – palese pubblicità elettorale per la vicepresidente uscente dell’Ordine dei Medici Monica Oberrauch, che si è “distinta” negli ultimi anni per un operato illegalmente autoritario a danno non solo di molti medici iscritti all’Ordine.

Non solo Monica Oberrauch viene evidentemente sponsorizzata dalla “Dolomiten”, ma la lista di candidati “Medici Ippocratici Ärzte”, guidata dal Dr.med. Rudolf Schöpf, che è in lizza per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Bolzano di questo fine settimana, viene menzionata solo en passant in una frase per essere screditata con la definizione “lista no-vax”.

Il fatto che il Dr.med. Rudolf Schöpf, abbia dovuto chiedere anche in rappresentanza di tutti i candidati di questa lista, ieri una rettifica – minacciando azioni legali vista la palese e illegale manipolazione dell’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Bolzano da parte della famiglia Ebner con l’abuso del quotidiano “Dolomiten”, lautamente finanziato dai contribuenti, e con il portale online STOL sempre del gruppo Athesia – dimostra una volta di più che questo editore del quotidiano “Dolomiten” (Athesia Druck S.r.l.) da tempo ha perso suo diritto agli annuali milioni di contributi statali per essere apparentemente un quotidiano di una minoranza linguistica, ma di fatto un quotidiano abusato da decenni ai fini degli interessi personali della famiglia Ebner e dei suoi protetti.

I contributi statali per gli editori di quotidiani di minoranze linguistiche non sono certo stati destinati dal Legislatore alla manipolazione dell’opinione pubblica nell’interesse personale dell’editore, in violazione dell’interesse generale dei cittadini e dei contribuenti ad un’informazione trasparente e obiettiva proprio nell’interesse delle minoranze linguistiche del nostro territorio!

///

Stehen der Herausgeberin Athesia Druck GmbH der Tageszeitung „Dolomiten“, die seit Jahrzehnten von den Ebner-Brüdern zum Totschweigen und/oder Diffamieren der ihnen, ihrem persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld widrigen Personen eingesetzt wird, die jährlichen millionenschweren aus Steuergeld gespeisten Staatsbeiträge für die Tageszeitung einer sprachlichen Minderheit zu? Wohl kaum

Seit Jahrzehnten beobachte ich – wie viele Südtiroler – den Missbrauch der Tageszeitung „Dolomiten“ zum Zwecke des Totschweigens und/oder der Diffamierung von den Ebner-Brüdern und ihrem familiären, politischen und wirtschaftlichen Umfeld widrigen Personen.

Nun wäre dies kein Anlass einer politischen Intervention, würde das „Tagblatt der Südtiroler“ nicht seit Jahrzehnten jährlich millionenschwere aus Steuergeld gespeiste Staatsbeiträge erhalten.

Solche Beiträge stehen mit Sicherheit nicht jenen als Tageszeitung sprachlicher Minderheiten deklarierte Zeitungen zu, die nachweislich im persönlichen Interesse ihrer Herausgeber zur Rufschädigung oder zum Totschweigen unliebsamer Personen bzw. Themen verwendet werden.

Der Missbrauch dieser Steuergelder – letztendlich handelt es sich darum – zeigt sich laufend in der „Berichterstattung“ der „Dolomiten“.

So war in der gestrigen Ausgabe der Dolomiten auf Seite 18 ein Artikel mit dem Titel „Ärzte im Wahlkampfmodus“ erschienen, der einmal mehr eine offenkundige, für ein mit Steuergeld finanziertes Blatt illegale Wahlwerbung für die scheidende Vize-Präsidentin der Ärztekammer Bozen Monica Oberrauch – die sich in den vergangenen Jahren durch illegal autoritärste Vorgehensweise nicht nur zum Schaden vieler in der Ärztekammer Bozen eingetragenen Ärzte „ausgezeichnet“ hat – darstellt.

Nicht nur dass ganz offenkundig Monica Oberrauch medial gepusht wird, sondern es wird die von Dr.med Rudolf Schöpf angeführte Kandidatenliste „Medici Ippocratici Ärzte“, die zu der an diesem Wochenende stattfindenden Ärztekammerratswahl antritt, nur beiläufig in einem Satz erwähnt, um sie als „No-Vax-Liste“ zu diskreditieren.

Dass Dr.med. Rudolf Schöpf, auch in Vertretung sämtlicher Kandidaten auf dieser Liste, gestern – unter Androhung rechtlicher Schritte wegen der offenkundigen rechtswidrigen Manipulation einer Ärztekammerwahl durch die Ebner-Familie unter Missbrauch der mit Steuergeld finanzierten Tageszeitung Dolomiten und des online-Portals STOL – eine Richtigstellung verlangen musste – zeigt einmal mehr, dass der Herausgeber der Tageszeitung „Dolomiten“ (Athesia Druck GmbH) längst schon das Anrecht auf die jährlichen millionenschweren Staatsbeiträge für eine als „Tageszeitung einer sprachlichen Minderheit“ deklarierten, aber tatsächlich seit Jahrzehnten für die persönlichen Interessen der Familie Ebner eingesetzten Zeitung „verwirkt“ hat.

Denn die millionenschweren Staatsbeiträge für Herausgeber von Tageszeitungen sprachlicher Minderheiten stehen sicher nicht für die Manipulation der öffentlichen Meinung im Eigeninteresse der Herausgeber, sowie der von diesen protegierten Personen, und zur Verletzung des allgemeinen Interesses und Anrechts der Bürger und Steuerzahler, und damit der sprachlichen Minderheiten unseres Landes Südtirol, auf transparente und objektive Berichterstattung zu!