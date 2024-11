RENATE HOLZEISEN (GRUPPO VITA – CONSIGLIO PAB) * LETTERA APERTA AL PRESIDENTE KOMPATSCHER: «MONOCLONALE NIRSEVIMAB BEYFORTUS DI SANOFI, SI SOSPENDA L’APPLICAZIONE SUI NEONATI»

06.58 - martedì 5 novembre 2024



Richiesta all’Assessore alla Salute, al Governatore e al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di voler sospendere immediatamente l’applicazione generale sui neonati del monoclonale Nirsevimab Beyfortus di Sanofi

Responsabilità personale dei responsabili della campagna per i danni causati ai neonati visto il parere negativo dell’Istituto Superiore della Sanità

Secondo informazioni pervenute, si inizia oggi in Alto Adige/Sudtirolo con il trattamento a tappeto dei neonati con l’anticorpo monoclonale RSV Niresevimab Beyfortus di Sanofi, nonostante che l’Istituto Superiore della Sanità si è dichiarato contrario ad una somministrazione a tappeto, perché il numero delle infezioni che hanno richiesto assistenza medica oppure ospedalizzazione è risultato piuttosto basso e il farmaco ha mostrato un modestissimo effetto in termini di riduzione del rischio di ospedalizzazione o ricorso all’assistenza medica, mentre il farmaco non è assolutamente privo di rischi per la salute e vita del neonato.

Anzi, a livello internazionale gli esperti, sulla base di studi clinici (vedi p.e. lo studio giapponese Med Check)

avvertono dell’aumentata mortalità (aumentato rischio di trombosi) nei neonati trattati con Nirsevimab-Beyfortus rispetto al gruppo placebo o al gruppo di controllo trattato con l’anticorpo monoclonale utilizzato per molti anni solo per i neonati malati, e gli esperti consigliano di non iniettare il Nirsevimab-Beyfortus ai neonati!

Ho pertanto chiesto con una pec del lunedì 4 Novembre 2024 all’Assessore alla Salute Hubert Messner, al Governatore Arno Kompatscher e al Direttore Generale Christian Kofler di voler immediatamente sospendere la generale applicazione di Beyfortus su tutti i neonati in Alto Adige/Sudtirolo.

Contestualmente ho avvertito i tre responsabili della loro responsabilità personale, visto che a causa del parere negativo dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) in merito all’applicazione a tappeto a tutti i neonati di questo anticorpo, e l’evidente disinformazione della popolazione (genitori) sulrapporto beneficio/rischi di questo farmaco, i responsabili politici che hanno deliberato questo trattamento e ne hanno dato l’avvio all’esecuzione, i responsabili dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e i medici che rilasciano la prescrizione medica prevista nella decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato quale presupposto inderogabile per l’applicazione, sono personalmente responsabili per i danni causati ai neonati con questo trattamento.

Si assumono una responsabilità personale pure tutti i rappresentanti dei media che nonostante gli avvertimenti basati su pareri di livello istituzionale e i miei ripetuti comunicati stampa al riguardo, evidentemente sottacciano intenzionalmente queste informazioni che sono di fondamentale importanza per la vita e salute dei neonati dell’Alto Adige/Sudtirolo!

Aufforderung an die Verantwortungsträger (Messner, Kompatscher, Kofler) umgehend die generelle Anwendung auf die Südtiroler Neugeborenen des risikobehafteten monoklonalen RSV-Antikörpers Nirsevimab Beyfortus einzustellen

Persönliche Haftung der Verantwortungsträger für von Neugeborenen davongetragenen Schäden in Anbetracht der negativen Stellungnahme der italienischen Obersten Gesundheitsbehörde

Laut mir vorliegenden Informationen, startet heute in Südtirol die flächendeckende Behandlung Neugeborener mit dem monoklonalen RSV Antikörper Nirsevimab Beyfortus von Sanofi, obwohl die Oberste Italienische Gesundheitsbehörde (Istituto Superiore della Sanità) sich dagegen ausgesprochen hat, weil es vergleichsweise wenige Erkrankungen gibt, der positive Effekt dieses Antikörpers gering ausgefallen ist, und signifikante Risiken für das Neugeborene festgestellt wurden:

festgestellte erhöhte Sterblichkeitsrate (Thrombosegefahr) bei mit Nirsevimab Beyfortus behandelten Babys im Vergleich zur Placebo-Gruppe oder den mit einem anderen, seit vielen Jahren nur für kranke Babys eingesetzten monoklonalen Antikörper hingewiesen, und davor gewarnt, Neugeborenen Nirsevimab-Beyfortus zu spritzen!

Es gibt gute Gründe, weshalb die Oberste Italienische Gesundheitsbehörde sich dagegen ausgesprochen hat!

Aufgrund der konkreten Gefahr für Gesundheit und Leben unserer Neugeborenen, die eine solche unverantwortliche generelle Anwendung dieses Antikörpers mit sich bringt, habe ich per elektronischem Einschreiben am Montag 4. November 2024 den Gesundheitslandesrat Hubert Messner, den Landeshauptmann Arno Kompatscher und den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Christian Kofler aufgefordert, sofort die generelle Anwendung von Beyfortus auf alle Neugeborenen in Südtirol auszusetzen!

Und habe die drei Verantwortungsträger gleichzeitig auf ihre persönliche Haftbarkeit aufmerksam gemacht, da in Anbetracht der negativen Stellungnahme der Obersten Italienischen Gesundheitsbehörde (ISS) bezüglich der generellen Anwendung von Beyfortus auf alle Neugeborenen und der offenkundigen Desinformation der Südtiroler Bevölkerung (Eltern) durch die Verantwortungsträger über das Nutzen/Risiko-Profil dieses Medikaments, die politischen Verantwortungsträger, die diese Anwendung beschlossen haben und durchführen lassen, sowie die Verantwortlichen des Sanitätsbetriebes und die Ärzte, die jene für die Anwendung von Beyfortus laut Zulassungsbeschluss der Europäischen Kommission verpflichtend vorgesehene ärztliche Verschreibung vornehmen, für jeden Schaden, den ein Neugeborenes davon trägt, persönlich haften.

In diese Haftbarkeit begeben sich auch all jene Medienvertreter, die trotz der institutionell begründeten Warnungen und meiner wiederholten Pressemitteilungen zu diesem Thema, die für die Gesundheit und das Leben der Südtiroler Neugeborenen wesentlichen Informationen der Südtiroler Bevölkerung offenkundig bewusst vorenthalten!

