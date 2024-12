REGIONE VENETO * VVF: ZAIA, «CRISTINA D’ANGELO NOMINATA DIRETTORE INTERREGIONALE PER VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE, GUIDA DI GRANDE VALORE»

16.33 - venerdì 6 dicembre 2024

D’Angelo nominata direttore interregionale dei Vigili del Fuoco per Veneto e Trentino Alto Adige. Zaia, “guida di grande valore. Grazie a Munaro per gli anni dedicati con passione e competenza”.

“Accogliamo con entusiasmo l’ing. Cristina D’Angelo come nuova Direttrice Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e il Trentino-Alto Adige. Si tratta di una professionista di altissimo livello, il cui straordinario percorso parla da sé. Sono certo che saprà affrontare con determinazione e capacità le sfide che il nostro territorio richiede, guidando con sicurezza e innovazione un Corpo che è il pilastro della protezione e della sicurezza della nostra comunità.”

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato la nomina dell’Ingegnere Cristina D’Angelo, che succede all’Ingegnere Loris Munaro, andato in pensione lo scorso 30 novembre dopo numerosi anni di servizio alla guida del Comando interregionale.

“Non posso che ringraziare di cuore l’Ingegnere Munaro per tutto ciò che ha fatto per il Veneto. Ha gestito con straordinaria professionalità – dice Zaia – emergenze eccezionali e interventi delicatissimi, dimostrando sempre grande leadership e senso del dovere. A lui va la riconoscenza non solo mia, ma di un’intera comunità che ha potuto contare sul suo lavoro e sulla sua dedizione.”

Zaia ha poi voluto sottolineare il grande affetto e il rispetto della comunità veneta verso i Vigili del Fuoco: “Le donne e gli uomini che ogni giorno indossano questa divisa incarnano coraggio, altruismo e spirito di servizio. Sono loro che, con dedizione straordinaria, si prendono cura della nostra sicurezza e della nostra protezione. A loro va il nostro ringraziamento più sincero.”