REGIONE VENETO * TRE CIME LAVAREDO: ZAIA, «SCRITTA CON PENNARELLO SU ORME FOSSILI, LA MIA CONDANNA PER LO SFREGIO»

Sfregio alle Tre Cime di Lavaredo. La condanna del presidente Zaia. “Il primo che dovrebbe rimanere a casa è l’autore di un simile gesto se confonde la libertà di pensiero con quella di vivere la montagna sfregiando le cime più belle del mondo. Ognuno è libero di esprimere le sue idee ma ci sono i modi e i canali corretti per farlo; deturpare un tesoro comune, riconosciuto patrimonio dell’umanità, certamente non lo è. Ed è anche un pessimo esempio”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, condanna fermamente la scritta “Tourists go home” che un ignoto ha tracciato con un pennarello indelebile sulle orme fossili di dinosauro alle Tre Cime di Lavaredo.

“Non solo è stata deturpata la roccia ma addirittura una testimonianza preistorica – sottolinea il Governatore – ci troviamo di fronte a un atto assolutamente censurabile. Conto che il protagonista si renda conto di cosa ha fatto e se ne ravveda. Ringrazio gli sportivi che hanno scoperto e segnalato questo graffito che spero possa essere cancellato”.

Il presidente Zaia conclude con un’ultima considerazione: “Dimostrare interesse a difendere le montagne da un eccesso di presenze turistiche ferendole con scritte permanenti in siti fragili e unici non è proprio una dimostrazione di rispetto o d’amore verso le nostre ‘terre alte’. Certamente il turismo deve essere garantito in modo sostenibile ma è vita per le nostre vallate. Gli sfregi sono solo un incomprensibile insulto”.