REGIONE VENETO * PIANO STRATEGICO TURISMO 2025-2027: ASSESSORE CANER, «IL CAPITALE UMANO CREA INNOVAZIONE, ACCOGLIENZA E QUALITÀ»

17.17 - venerdì 4 ottobre 2024

Si è svolto oggi nella Sala Europa di Unioncamere del Veneto, l’incontro di restituzione del percorso partecipativo del Piano Strategico del Turismo Veneto 2025-2027. L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per condividere i risultati del processo avviato nei mesi scorsi, che ha coinvolto istituzioni, imprese e cittadini.

L’incontro, dal titolo “Protagonisti del cambiamento: Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale”, ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo, Federico Caner e di importanti esponenti del settore, tra cui Antonio Santocono, Presidente di Unioncamere del Veneto, e Mauro Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo della Regione Veneto. Durante la mattinata, Stefano Landi, Presidente di SL&A Turismo e Territorio, ha introdotto i lavori, illustrando la vision del Piano, mentre i temi cardine – qualità sostenibile, innovazione pervasiva, modelli e prodotti, impresa e lavoro, governance delle destinazioni – sono stati presentati dai chairperson dei tavoli partecipativi.

Nel corso dell’appuntamento sono state proposte le linee di sviluppo della strategia turistica regionale e un focus sugli strumenti e le azioni previste per rafforzare la competitività turistica della Regione Veneto nei prossimi anni.

“Il Piano Strategico del Turismo Veneto 2025-2027 pone al centro la persona e il capitale umano: la vera ricchezza di ogni settore, incluso il turismo. Sono le competenze, la passione e l’umanità di chi lavora a fare la differenza, trasformando un’esperienza turistica in un ricordo indelebile.

Il capitale umano non è solo una risorsa, ma la vera ricchezza che crea innovazione, accoglienza e qualità. Investire nelle persone significa investire nel futuro, promuovendo crescita sostenibile, benessere e relazioni autentiche che rendono unico il nostro sistema turistico – ha riferito l’Assessore -. Essere un Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale non è, quindi, solamente uno slogan ma è la strada che vogliamo percorrere per sostenere la crescita di una industria turistica matura, che ha bisogno di investimenti e innovazione per continuare ad essere attrattiva e capace di affrontare le sfide future con visione e concretezza”.

“Dalla destagionalizzazione alla tutela delle risorse ambientali; dalle figure professionali al sostegno alle imprese; dalla programmazione dei flussi turistici agli strumenti per promuovere un turismo sempre più sostenibile e integrato con il territorio, rafforzando al contempo il ruolo della Regione come meta turistica d’eccellenza a livello internazionale. Questi sono i principali obiettivi che ci siamo posti di raggiungere come destinazione che continua a dimostrare di saper pianificare il proprio futuro assieme a tutta la filiera per creare valore aggiunto, occupazione e crescita del comparto”, ha concluso l’assessore al Turismo Caner.

Il documento presentato stamani nella sede di Unioncamere Veneto dovrà essere approvato dalla Giunta regionale e successivamente presentato e adottato ufficialmente da parte del Consiglio regionale.