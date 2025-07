REGIONE VENETO * METEO: «ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI – GRANDINATE E VENTO FORTE, DAL POMERIGGIO/SERA DI DOMENICA 27 LUGLIO FINO A DOMANI»

15.00 - domenica 27 luglio 2025

Dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 27 luglio, è prevista instabilità in aumento a partire dalle zone montane, con rovesci e temporali sparsi, in successivo trasferimento sulla Pedemontana e sulla pianura, dove i fenomeni potranno risultare a tratti diffusi nella notte e fino alla mattinata di domani, lunedì 28. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) specialmente tra Prealpi/Pedemontana e pianura/costa, con quantitativi totali di pioggia localmente anche consistenti.

È possibile l’innesco di frane superficiali e colate rapide, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone Vene- B-C-D-E-F-G-H lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dalle 16 di oggi alle ore 20 di domani, dichiarando la fase di attenzione (allerta idrogeologica gialla) per temporali su tutto il territorio regionale, tranne sul bacino Alto Piave (Vene-A). Viene dichiarata anche la fase di attenzione (allerta idrogeologica gialla) per criticità idrogeologica sui bacini Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Vene-D) e Basso Brenta-Bacchiglione (Vene-E). Le fasi sono da riconfigurare, a livello locale, in preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni.

In allegato i bollettini: https://drive.google.com/drive/folders/1SBAHn8AlalKt02BsjUO1PkQ52XYJC7p_?usp=drive_link.