REGIONE VENETO * INCENDIO ABANO TERME – HOTEL ALEXANDER: ZAIA, «SALVATE 273 VITE GRAZIE ALL’INTERVENTO TEMPESTIVO DI VIGILI DEL FUOCO E SANITARI»

13.26 - domenica 13 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Incendio Abano Terme. Presidente Zaia, “Momenti di grande apprensione. Salvate 273 vite grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari. Un ringraziamento alle strutture ospedaliere e ricettive venete per la pronta disponibilità”

“Sto seguendo con molta attenzione l’evolversi dell’emergenza scattata nella notte a causa di un incendio al vano tecnico di un albergo di Abano Terme e ora, che le circostanze lo permettono, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato soccorso e hanno contribuito a vario titolo a mettere in salvo 273 persone presenti nella struttura ricettiva.

Un primo grazie va alle squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenute per domare le fiamme e coordinato l’evacuazione della struttura, un secondo grazie è doveroso rivolgerlo al personale sanitario e alle strutture ospedaliere che hanno immediatamente dato priorità agli ospiti intossicati, così come sono riconoscente per la disponibilità manifestata dalle strutture alberghiere vicine che hanno accolto coloro che sono rimasti senza alloggio. Sarà fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto, ma oggi è il momento di esprimere tutta la nostra gratitudine a coloro che sono intervenuti per il coraggio e la prontezza, mettendo a rischio anche la propria vita”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime profonda riconoscenza a coloro che sono intervenuti e messo in salvo i 273 ospiti presenti nell’hotel Alexander di Abano Terme. Attualmente molti ospiti hanno già fatto rientro nei luoghi di residenza, abitando in città del Nord, soprattutto Veneto e Lombardia,

Nell’occasione viene reso noto che, nel corso delle operazioni, sono stati inviati i seguenti mezzi di soccorso:

· da Padova: Alfa 20 (medicalizzata); Alfa Victor 2 (infermierizzata); Tango Alfa 10 (infermierizzata); Tango Alfa 11 (volontari); Yankee 1 (volontari).

· da Abano Terme: Charlie 1 (medicalizzata); Charlie 2 (infermierizzata).

I feriti sono 44 in totale e suddivisi come di seguito specificato:

· PS Abano Terme: 27 persone a piedi per esposizione al fumo e 4 portati in ambulanza in codice 2 (tot 31).

· PS AOU Padova: 9 feriti con ambulanze in codice 2 (6 pazienti esposti al fumo + 2 traumi (1 paziente con fratture vertebrali amieliche non chirurgiche, 1 paziente con fratture di caviglia ed 1 paziente con dolore toracico e rialzo di troponina).

· PS Pediatrico AOU Padova: 1 bimbo, portato dai genitori, esposto al fumo.

· PS Schiavonia: trasportati in ambulanza 3 pazienti esposti al fumo codice 22.