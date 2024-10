REGIONE VENETO * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ZAIA, «GRANDE PROCESSO – ISTITUZIONALE – GIURIDICO – CULTURALE, CORRETTO CONFRONTARSI»

16.08 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La legge sull’autonomia apre un grande processo non solo giuridico e istituzionale ma anche culturale. Questo ci dice che va costruita giorno per giorno. Nessuno pensi che fatti i primi passaggi si è fatto tutto. Per questo sono venuto in Consiglio Regionale, i cui componenti ringrazio, per presentare quello che mi piace chiamare il punto nave del Veneto lungo il percorso della riforma. Il confronto è il sale della democrazia e di fronte a un progetto di così vasta portata, destinato ad avviare una grande operazione di decentramento amministrativo per il nostro Paese, ho trovato non solo corretto ma anche necessario ascoltare tutte le osservazioni e i contributi dei consiglieri della minoranza e della maggioranza”.

Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’uscita da Palazzo Ferro Fini dove oggi si è recato alla seduta del Consiglio Regionale, presieduto da Roberto Ciambetti, per parlare di autonomia differenziata.

A margine dei lavori consiliari, il Governatore ha sottolineato: “Il tavolo delle trattative sulle funzioni attribuibili si è aperto a livello nazionale. È stato possibile grazie ad una legge dello Stato e si procederà con il discutere delle prime 9 materie e delle funzioni che comprendono. Tra alcuni mesi avremo a disposizione un insieme di altre 14 materie. Vedremo di portare il lavoro insieme alle altre Regioni interessate, con le quali c’è una comunanza di visione. La strada è segnata e si va avanti”.