REGIONE VENETO * ASSALTO OSPEDALE DI CITTADELLA: ZAIA, «FERITI DUE CARABINIERI CHE SI FRAPPONGONO TRA L’AGGRESSORE ED UNA DOTTORESSA PER PROTEGGERLA, GESTO DI GRANDE EROISMO»

16.00 - sabato 2 novembre 2024

Assalto all’ospedale di Cittadella. Zaia: ”Gesto di grande eroismo dei Carabinieri ai quali formulo i miei elogi e più sinceri auguri di pronta guarigione”“Desidero esprimere un profondo elogio ai Carabinieri intervenuti a Cittadella per salvaguardare la sicurezza di medici e infermieri aggrediti durante il loro prezioso lavoro. In particolare, il mio più sentito encomio va ai due militari dell’Arma feriti che, affiancati dai colleghi, si sono frapposti tra l’aggressore e una dottoressa per proteggerla, subendo, uno dei due, una grave ferita al volto e al collo.

Questo è un gesto di grande eroismo ed esempio ammirevole di dedizione a difesa di chi opera in prima linea per la salute di tutti noi. Esprimo, pertanto, la mia totale solidarietà a voi che, con coraggio, dedizione e mettendo a repentaglio la propria incolumità, siete intervenuti per difendere il personale sanitario e i pazienti dall’aggressione armata. Ve ne siamo profondamente grati. I miei più sinceri auguri di pronta guarigione e che troviate il sostegno e il riconoscimento che meritate per il vostro valoroso impegno”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia formula i suoi elogi e la propria solidarietà ai Carabinieri intervenuti oggi a Cittadella (PD) per sedare l’assalto perpetrato da un uomo di 35 anni armato di coltello che, entrando nel Pronto Soccorso dell’ospedale, ha aggredito e ferito diverse persone.