REGIONE VENETO * AEROPORTO “VALERIO CATULLO”: DE BERTI: «LAVORIAMO AD UN DOPPIO COLLEGAMENTO FERROVIARIO, CON VERONA ED IL LAGO DI GARDA»

15.26 - venerdì 18 ottobre 2024

Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, nuovo terminal passeggeri. Vicepresidente De Berti: “Un’intervento per la riqualificazione e l’ampliamento del Catullo per il quale stiamo lavorando ad un doppio collegamento ferroviario con Verona e con il Lago di Garda. “Abbiamo inaugurato oggi la conclusione dei lavori della nuova Area Security del terminal passeggeri dell’Aeroporto di Verona, uno degli interventi che rientrano nell’ambito del progetto Romeo, in corso di realizzazione, per la riqualificazione e l’ampliamento del Catullo. Un’area spaziosa e accogliente al primo piano del nuovo terminal che sarà aperta al pubblico a partire dalla prossima settimana.

Come Regione stiamo lavorando al duplice collegamento ferroviario dell’Aeroporto con Verona Porta Nuova e con il Lago di Garda e le prime analisi costi-benefici hanno già dato esito positivo. Abbiamo chiesto al Ministero lo stanziamento delle risorse nel prossimo contratto di programma per il finanziamento della progettazione e nel frattempo con Rfi abbiamo dato il via agli incontri con il territorio per la verifica della fattibilità del tracciato. Andiamo avanti a testa bassa per rilanciare questo aeroporto come merita”.

Sono le parole della Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi all’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona in occasione dell’inaugurazione della nuova Area Security del Progetto Romeo, il nuovo terminal passeggeri in corso di realizzazione