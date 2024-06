REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL: WELFARE: « QUASI 2 MILIONI DI EURO PER IL FONDO FAMIGLIA E OCCUPAZIONE»

09.04 - mercoledì 26 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

QUASI 2 MILIONI DI EURO PER IL FONDO DELLA FAMIGLIA E PER L’OCCUPAZIONE

Nell’ultima legge di bilancio di previsione sono previsti anche i fondi restituiti dagli ex consiglieri regionali.

Ammonta a 1.733.655,44 euro la somma che il Consiglio regionale ha provveduto a trasferire quest’anno sul bilancio regionale a favore del Fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. Ogni provincia avrà a disposizione 866.827,72 euro per portare avanti progetti già approvati sul territorio. È quanto emerge dall’ultima seduta della giunta regionale.

“Dal 2015 ad oggi il fondo della famiglia e per l’occupazione ha raccolto quasi 42 milioni di euro – ha ricordato l’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss – quasi 21 milioni messi a disposizione per ciascuna Provincia. In quasi 10 anni parliamo di quasi più di 60 progetti volti ad aumentare l’occupazione e sostenere le famiglie in difficoltà e dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini soprattutto dopo la crisi pandemica che ha messo in difficoltà migliaia di famiglie della nostra comunità”.

“L’incremento del fondo per la famiglia e l’occupazione rappresenta un passo significativo verso il supporto delle famiglie e la promozione di un’occupazione stabile – ha continuato Daldoss –e rappresenta il nostro impegno nel fornire risorse concrete e immediate per migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto in un periodo di ripresa economica così delicato.”

///

KNAPP 2 MILLIONEN EURO FÜR DEN FONDS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG

Das jüngste Haushaltsgesetz umfasst auch die von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten zurückerstatteten Beträge.

Der Regionalrat hat dieses Jahr 1.733.655,44 Euro an den Haushalt der Region überwiesen, die in den Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung eingeflossen sind. Davon stehen jeder Provinz 866.827,72 Euro zur Verfügung, um bereits genehmigte Projekte im jeweiligen Gebiet durchzuführen. Darüber wurde in der letzten Sitzung der Regionalregierung entschieden.

„Im Zeitraum von 2015 bis heute wurden im Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung fast 42 Millionen Euro bereitgestellt“, erinnerte Carlo Daldoss, Regionalassessor für Vorsorge, „d. h. fast 21 Millionen für jede Provinz. In fast 10 Jahren wurden etwa 60 Projekte gefördert, mit dem Ziel, die Beschäftigung zu erhöhen, Familien in Schwierigkeiten zu unterstützen und eine konkrete Antwort auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu geben, insbesondere nach der Pandemiekrise, die Tausende von Familien in unserer Region in Schwierigkeiten gebracht hat“.

„Die Aufstockung des Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung ist für die Entlastung von Familien und die Förderung stabiler Arbeitsplätze von großer Bedeutung. Durch die Bereitstellung dieser konkreten und sofort einsetzbaren Mittel trägt die Regionalregierung zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger bei, insbesondere in der gegenwärtigen so heiklen Phase der wirtschaftlichen Erholung“, betonte Daldoss abschließend.