REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL* INCONTRO GIUNTA COMUNE SARENTINO (BZ) – ASSESSORE OSSANNA: « EVENTI CLIMATICI ECCEZIONALI, È POSSIBILE ISTITUIRE UN FONDO PER LA GESTIONE » (VIDEOINTERVISTE)

Un fondo regionale per la gestione del territorio per far fronte agli eventi climatici. È questa la proposta avanzata dall’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna dopo aver incontrato la giunta di Sarentino nell’ambito dell’operazione di ascolto del territorio che ha già coinvolto i comuni di Trento, Bolzano, Lona-Lases, Altopiano della Vigolana, San Felice, Borgo d’Anaunia e Riva del Garda.

Ad accogliere il rappresentante della Giunta regionale è stato il sindaco Christian Albert Reichsigl che ha esposto le problematiche dell’ente locale e del relativo territorio. Il problema principale è la gestione delle strade e della sicurezza del territorio che sono messi a dura prova da eventi climatici estremi che negli ultimi anni si fanno sempre più ricorrenti.

“Ogni evento – ha spiegato il sindaco – ci impegna duramente nella gestione dei danni e nel ripristino delle infrastrutture. È da precisare che il nostro Comune gestisce ben 200 chilometri di strade”. Il primo cittadino ha quindi fatto presente all’assessore la necessità di introdurre specifici finanziamenti e ha sollevato il tema degli elevati rischi a cui si espone un sindaco, sotto il profilo penale, civile ed erariale.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale Locher, originario di Sarentino, che ha ringraziato l’assessore perché nell’attività di ascolto non tralascia i territori periferici e quelli di montagna.

Ossanna ha assicurato il proprio impegno nella ricerca delle soluzioni e ha dichiarato di voler approfondire la possibilità di istituire un fondo regionale per la gestione del territorio, che intervenga per sostenere i comuni chiamati a far fronte a eventi climatici eccezionali.