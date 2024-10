REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FONDO REGIONALE: «40 MILIONI PER SOSTENERE FAMIGLIE E LAVORO»

12.51 - mercoledì 23 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Sudtirol nel rinnovare il Comitato dei Garanti del Fondo ha fatto il punto della situazione sui progetti realizzati.

Ammonta a 40.153.597,04 euro il Fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Sudtirol a cui si aggiungono altri euro 1.733.655,44 restituiti dal consiglio regionale nel 2024. È quanto emerso in fase di rinnovo da parte della giunta regionale del comitato dei garanti, composto da rappresentanti delle parti sociali, delle due Province autonome, della Regione e del consiglio regionale, che ha il compito di monitorare l’utilizzo di fondo alimentato dal ricalcolo dei vitalizi dei consiglieri ed ex consiglieri regionali e da liberalità da parte di terzi.

Dal 2020 le Province possono destinare le risorse del Fondo anche per interventi di sostegno della famiglia e dell’occupazione già disposti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali, per cui dei suddetti 40 milioni di euro, 17.491.562,38 euro sono stati impiegati nella realizzazione di nuovi progetti nell’ambito dei settori dell’occupazione, della famiglia e del sociale, e 22.662.034,66 euro assegnati dal 2020 al 2023, sono stati impiegati per il finanziamento di interventi provinciali già in essere. Con le risorse assegnate prima del 2020 (8.633.419,19 euro) la Provincia autonoma di Trento ha attivato dall’inizio dell’istituzione del Fondo dieci progetti nell’ambito dell’occupazione per un totale di 4.300.000,00 euro, dieci progetti nell’ambito del settore sociale per una spesa di circa 2.300.000,00 euro e sette progetti per le famiglie bisognose per un totale di circa 2.000.000,00 euro.

Con le stesse risorse assegnate prima del 2020 la Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato sedici progetti per l’aumento dell’occupazione per un costo di 3.200.000,00 euro, undici progetti sono stati attivati nel sociale per un totale di 2.260.000,00 euro e nove progetti sono stati realizzati per aiutare le famiglie per un totale di circa euro 3.170.000,00 euro.

“Quasi tutti i progetti si sono conclusi – ha spiegato l’assessore regionale alle previdenza sociale Carlo Daldoss – ma molti di questi, avendo avuto risultati molto positivi, sono entrati a regime nel Piano delle politiche del lavoro e del settore sociale delle due Province autonome e sono proseguiti con risorse provinciali”.

Principalmente sono tre i progetti che continuano in Trentino. Il primo è il progetto che prevede di supportare il reinserimento lavorativo di persone disoccupate, prioritariamente di età matura, prossimi alla pensione e al termine della percezione di sostegni al reddito attraverso una serie di servizi all’impiego (orientamento, tutorato e attività per l’inserimento lavorativo, compresa eventuale attività di formazione o di tirocinio).

Il secondo progetto si rivolge prioritariamente a persone disoccupate iscritte ad un Centro per l’impiego espulse da aziende in crisi ed in difficoltà occupazionale. L’intervento è finalizzato a supportare maggiormente i lavoratori disoccupati nella ricerca attiva di lavoro, monitorando il loro percorso fino alla conclusione del progetto e ad aumentare la loro occupabilità, attraverso un’offerta di servizi per il lavoro da prevedersi differenziata in base alle caratteristiche di profilazione e con tempi di risposta particolarmente celeri coerenti con la loro urgenza di trovare un’occupazione.

Il terzo progetto consiste nell’offrire un servizio di orientamento personalizzato e di coaching a persone con disabilità iscritte all’elenco di cui alla L.68/99, per favorirne l’inserimento e il reinserimento lavorativo attraverso azioni mirate individuali ed eventualmente di gruppo.

In Alto Adige, invece, tutti i progetti che sono entrati a regime riguardano i corsi per l’alfabetizzazione dei profughi e quelli di lingua tedesca per badanti e stranieri.

“L’importanza di questo Fondo va ben oltre le cifre – ha concluso Daldoss – si tratta di uno strumento concreto che permette di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle necessità delle famiglie e dei lavoratori, sostenendo progetti che creano nuove opportunità e rafforzano la coesione sociale nel nostro territorio. Grazie alla sinergia tra la Regione, le Province autonome e le parti sociali, siamo in grado di intervenire con misure mirate e continuative, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e promuovendo un’economia locale più inclusiva e resiliente.”

***

DIE MEHR ALS 40 MILLIONEN EURO DES REGIONALEN FONDS FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIEN UND DER BESCHÄFTIGUNG BESTÄTIGEN DESSEN WICHTIGE ROLLE

Die Autonome Region Trentino-Südtirol hat anlässlich der Erneuerung des Garantenkomitees des Fonds eine Bilanz der umgesetzten Projekte gezogen

Der Fonds für die Unterstützung der Familien und der Beschäftigung der Autonomen Region Trentino-Südtirol beläuft sich auf 40.153.597,04 Euro, zuzüglich weiterer 1.733.655,44 Euro, die vom Regionalrat im Jahr 2024 zurückerstattet wurden.

Diese Zahlen wurden im Zuge der Erneuerung des Garantenkomitees durch die Regionalregierung bekanntgegeben. Das aus Vertretern der Sozialpartner, der beiden Autonomen Provinzen, der Region und des Regionalrats bestehende Komitee hat die Aufgabe, die Verwendung des Fonds zu überwachen, der sich aus den Beträgen der Neuberechnung und der Rückerstattung der Leibrenten der amtierenden und ehemaligen Regionalratsabgeordneten sowie durch freiwillige Einzahlungen Dritter zusammensetzt.

Seit 2020 können die Provinzen die Mittel des Fonds auch für im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung bereits eingeleitete Maßnahmen zugunsten der Familien und der Beschäftigung verwenden. Von den genannten 40 Millionen Euro wurden 17.491.562,38 Euro für die Umsetzung neuer Projekte in den Bereichen Beschäftigung, Familie und Soziales verwendet und 22.662.034,66 zwischen 2020 und 2023 zugewiesene Euro wurden zur Finanzierung von bereits eingeleiteten Maßnahmen verwendet. Mit den vor 2020 zugewiesenen Mitteln (8.633.419,19 Euro) hat die Autonome Provinz Trient seit Errichtung des Fonds zehn Projekte im Bereich Beschäftigung mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.300.000,00 Euro, zehn Projekte im Bereich Soziales für insgesamt ca. 2.300.000,00 Euro und sieben Projekte für bedürftige Familien für insgesamt ca. 2.000.000,00 Euro auf den Weg gebracht.

Die Autonome Provinz Bozen hat mit den vor 2020 zugewiesenen Mitteln sechzehn Projekte zur Förderung der Beschäftigung mit Ausgaben in Höhe von 3.200.000,00 Euro umgesetzt, elf Projekte mit Ausgaben in Höhe von 2.260.000,00 Euro wurden im Bereich Soziales auf den Weg gebracht und neun Projekte für bedürftige Familien mit Ausgaben in Höhe von 3.170.000,00 Euro umgesetzt.

Der Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss erklärte: „Fast alle Projekte wurden abgeschlossen, aber viele wurden aufgrund ihrer positiven Ergebnisse fest in den Plan der Arbeits- und Sozialpolitik der beiden Autonomen Provinzen aufgenommen und mit Landesmitteln weiterfinanziert.“

Im Trentino werden im Wesentlichen drei Projekte fortgesetzt. Das erste Projekt zielt durch eine Reihe von Arbeitsvermittlungsdiensten (Beratung, Betreuung und Aktivitäten zur Arbeitsvermittlung, einschließlich möglicher Weiterbildungs- oder Praktikumstätigkeiten) auf die berufliche Wiedereingliederung arbeitsloser, älterer und kurz vor der Rente stehender Personen ab, die keine Einkommensunterstützung mehr erhalten.

Das zweite Projekt wendet sich überwiegend an bei einem Arbeitsamt gemeldete Arbeitslose, die von Unternehmen entlassen wurde, die sich in der Krise befinden oder Beschäftigungsprobleme haben. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Arbeitslosen stärker bei der aktiven Arbeitssuche zu unterstützen, sie bis zum Ende des Projekts zu begleiten und durch ein Angebot von Arbeitsvermittlungsdiensten, das auf der Grundlage von Profiling-Merkmalen differenziert wird und dadurch besonders schnell auf die Bedürfnisse eingehen kann (und somit der Dringlichkeit der Arbeitssuche entspricht), ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.

Das dritte Projekt besteht darin, Personen mit Behinderung, die in dem Verzeichnis gemäß Gesetz Nr. 68/1999 eingetragen sind, einen maßgeschneiderten Beratungs- und Betreuungsdienst anzubieten, um ihre Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt durch gezielte Einzel- und gegebenenfalls Gruppenmaßnahmen zu erleichtern.

In Südtirol dagegen handelt es sich bei allen weitergeführten Projekten um Alphabetisierungskurse für Flüchtlinge und Deutschkurse für Altenpflegekräfte und Ausländer.

Abschließend sagte Daldoss: „Die Bedeutung dieses Fonds geht über die Zahlen hinaus. Es handelt sich um ein konkretes Instrument, mit dem wir wirksam und unverzüglich auf die Bedürfnisse von Familien und Arbeitnehmenden reagieren und Projekte unterstützen können, die neue Chancen schaffen und den sozialen Zusammenhalt in unserem Gebiet stärken. Dank der Synergie zwischen der Region, den Autonomen Provinzen und den Sozialpartnern sind wir in der Lage, mit gezielten und kontinuierlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger und Bürgerinnen und zur Förderung einer inklusiveren und resilienteren regionalen Wirtschaft beizutragen“.