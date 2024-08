REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * ELEZIONI COMUNALI: “LA GIUNTA PROPONE IL 4 MAGGIO 2025”

13.05 - mercoledì 28 agosto 2024

La Giunta regionale del Trentino Alto Adige ha avviato l’iter dove propone il 4 maggio 2025 come data per le elezioni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali della Regione.

Lo ha deciso la Giunta regionale che ha proposto l’eventuale turno di ballottaggio per domenica 18 maggio 2025. La Giunta avrebbe indicato il 4 maggio perché l’11 maggio coincide con l’adunata degli alpini a Biella. Votare, invece, il 18 maggio avrebbe portato il ballottaggio durante il ponte del 1° giugno.

La stessa cosa accadrebbe ipotizzando la data del 25 maggio, perché il ballottaggio sarebbe così previsto per l’8 giugno, che in Alto Adige coincide con il ponte per la festività di Pentecoste.

“Crediamo che possa essere la data migliore -ha spiegato il Presidente della Regione Arno Kompatscher – “considerando non solo l’importanza di evitare sovrapposizioni con eventi significativi, ma anche per garantire la massima partecipazione dei cittadini al voto”.

“La decisione mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, evitando possibili disagi e incoraggiando un’ampia affluenza alle urne – ha concluso l’assessore regionale agli enti locali Franz Locher – Siamo fiduciosi che questa scelta contribuisca a un sereno svolgimento delle elezioni.”

///

GEMEINDEWAHLEN 2025: REGIONALREGIERUNG SCHLÄGT DEN 4. MAI VOR

Die Regionalregierung hat in der heutigen Sitzung (28. August) beschlossen, dass die Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr voraussichtlich am 04. Mai 2025 stattfinden werden.

Die Regionalregierung hat das entsprechende Verfahren eingeleitet, mit dem der 4. Mai 2025 als Datum für die Gemeinderatswahlen vorgeschlagen wird. Die Regierung hat auch den Termin für mögliche Stichwahlen auf Sonntag, den 18. Mai 2025, festgelegt. Spätere Termine im Mai wären im Hinblick auf eine hohe Wahlbeteiligung kaum möglich gewesen: Der 11. Mai fällt mit dem Alpini-Treffen in Biella zusammen, bei einer Wahl am 18. Mai wäre eine Stichwahl auf das lange Wochenende um den 1. Juni gefallen. Ähnlich die Situation am 25. Mai, bei dem die Stichwahl dann für den 8. Juni und damit den Pfingstfeiertagen in Südtirol vorgesehen wäre.

“Mit der Wahl dieses Datums schließen wir Terminüberschneidungen aus und schaffen damit die Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung,“ erklärte der Präsident der Region Arno Kompatscher im Anschluss an die Regierungssitzung.

“Die Entscheidung zielt darauf ab, die Ausübung des Wahlrechts zu erleichtern und damit eine hohe Wahlbeteiligung zu garantieren”, schließt der Assessor für lokale Körperschaften Franz Locher, “Wir sind zuversichtlich, dass diese Terminwahl zu einem reibungslosen Ablauf der Wahlen beitragen wird.”