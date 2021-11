REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * STUDI E OPERE: LEONARDI, « POTRÀ BENEFICIARE DEL FINANZIAMENTO ANCHE CHI PRODURRÀ FILMATI E DOCUMENTARI LOCALI, SCADENZA IL 30/11»

13:46 - 19/11/2021

Anche la produzione di filmati, documentari e il loro doppiaggio potrà beneficiare del finanziamento della Regione destinato alla pubblicazione delle monografie, studi e opere che hanno un interesse regionale. Lo ha stabilito una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore Giorgio Leonardi.

“La promozione e la diffusione dell’immagine naturalistica, storica, culturale, sociale, artistica ed etnica del Trentino-Alto Adige/Südtirol passa sempre più da una componente multimediale – ha spiegato Leonardi. Per questo ci sembrava giusto cambiare il regolamento al solo scopo di favorire la conoscenza in ambito locale, nazionale ed estero, stimolando in tal modo la crescita sociale, civile e culturale della popolazione”.

Nel frattempo, c’è ancora tempo per presentare le domande di finanziamento per la realizzazione delle iniziative dell’anno 2021 per quanto riguarda la promozione dell’integrazione europea, di particolare attività di interesse regionale e per le iniziative umanitarie. La scadenza è stata prorogata al 30 novembre 2021 per tutte le iniziative realizzate nel corso di quest’anno e per quelle in programma il prossimo anno.