REGIONE LOMBARDIA * INCHIESTA ERNST E YOUNG: MASSIMA COLLABORAZIONE CON INQUIRENTI

19.20 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Gli uffici di Regione Lombardia fin da questa mattina hanno collaborato e collaboreranno per contribuire a far chiarezza sulle indagini in corso. I funzionari e l’Avvocatura della Regione hanno fornito tutti gli elementi richiesti e utili ad approfondire la vicenda”.

Così, con una nota, Regione Lombardia interviene sull’inchiesta della Procura Europea che ha portato alle perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici di Regione Lombardia.