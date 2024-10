REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA * TRIESTE – “LA BARCOLANA”: FEDRIGA, «EVENTO DI RESPIRO INTERNAZIONALE, FORTE E DI BELLEZZA INCOMPARABILE»

18.45 - sabato 12 ottobre 2024

“La Barcolana è un evento di respiro internazionale in cui è coinvolta l’intera regione e in cui sono impegnate anche le istituzioni, che lavorando insieme riescono a sprigionare la grande forza comunicativa del nostro territorio, forte di una bellezza incomparabile e ben visibile in questo caso con il nostro mare e le tantissime vele di una regata unica al mondo”. È il pensiero del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

“Lo stand Io Sono Friuli Venezia Giulia, collocato nel centro piazza dell’Unità d’Italia – ha aggiunto il governatore, che ha visitato il Villaggio e salutato il presidente della Barcolana Mitja Gialuz – rappresenta bene il rilievo che la Regione attribuisce a una manifestazione che rappresenta una grande festa di tutti e un importante attrattore turistico per tutta la regione”.

Lo stand è stato visitato oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. “Siamo presenti nel cuore pulsante della città e di questo grande evento e nella Regata d’autunno ci sarà anche la bellissima barca Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Bini è salito a bordo per augurare buon vento all’equipaggio. Il governatore, accompagnato dagli assessori alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha inoltre partecipato all’inaugurazione della nuova filiale di Civibank in piazza dell’Unità d’Italia.

“La presenza qui di Civibank è molto positiva, perché si tratta di una banca del territorio che sta sviluppando nuove opportunità di business e che è giustamente vicina alle imprese desiderose di crescere. Inoltre, l’apertura di questa nuova sede conferma la volontà di investire in Friuli Venezia Giulia ed è un altro indicatore della capacità di crescita della nostra regione”.

Ieri all’inaugurazione dello stand del Comune di Monfalcone all’interno del Villaggio Barcolana, con Fedriga era presente anche l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, secondo il quale “la Barcolana presenta a ogni edizione diversi vincitori, ma la vittoria più bella è quella delle istituzioni che, come in questo caso, confermano il valore aggregativo dell’Amministrazione regionale”.