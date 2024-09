REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: FEDRIGA, «LA SPECIALITÀ DEL FVG VA TUTELATA E DIFESA»

18.48 - giovedì 19 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Autonomia: Fedriga, specialità Fvg va tutelata e difesa. L’autonomia differenziata rappresenta una grande e preziosa opportunità per migliorare i servizi e le prospettive di crescita dei diversi territori regionali a Nord come a Sud del Paese. Parliamo di una riforma dell’assetto istituzionale che può essere in grado di aumentare la responsabilità delle classi dirigenti attraverso un sistema chiaro di attribuzione di competenze. Se il referendum abrogativo dell’autonomia dovesse essere approvato significherebbe mettere a rischio l’autonomia del Friuli Venezia Giulia con il rischio che i futuri governi possano interpretare la volontà popolare con un centralismo che affosserebbe la nostra specialità”.