REGIONE EMILIA-ROMAGNA * ELEZIONI: «SULLE PAGINE WEB TUTTE LE INFORMAZIONI, DAI CANDIDATI ALLE SCHEDE ELETTORALE»

13.14 - giovedì 7 novembre 2024

Elezioni regionali. I candidati, le liste, tutti i manifesti e le schede elettorali: sempre più ricco il sito curato dalla Regione, una vera e propria guida interattiva al voto del 17 e 18 novembre.

Sul portale sono disponibili la normativa aggiornata, le agevolazioni di viaggio per raggiungere i seggi, le sezioni speciali, i dati per province e comuni dell’Emilia-Romagna.

Bologna – Tutte le liste in corsa, i nomi dei candidati, le istruzioni per le amministrazioni e le indicazioni utili per gli elettori come le agevolazioni di viaggio disponibili per raggiungere i seggi. E ancora i dati divisi per province e comuni.

In vista della prossima tornata elettorale del 17 e 18 novembre, si arricchisce di informazioni il nuovo sito della Regione dedicato alle elezioni regionali, dove sono raccolte tutte le informazioni sul voto.

Il portale, realizzato in collaborazione dall’Ufficio stampa della Giunta e quello dell’Assemblea legislativa, offre una guida completa per ogni fase del processo elettorale, che quest’anno vede al voto quasi 3,6 milioni di persone con l’obiettivo di eleggere il o la presidente della Regione e i nuovi consiglieri regionali.

Sulle pagine web si trovano l’elenco delle candidate e dei candidati alla presidenza della Regione nonché le liste complete, per ciascuna delle nove circoscrizioni (che corrispondono alle province) dei candidati consiglieri all’Assemblea legislativa.

Online anche un pannello interattivo attraverso il quale è possibile visualizzare i dati sui candidati consiglieri, filtrandoli per circoscrizione, lista, genere, età e luogo di nascita.

Nella stessa sezione, si trovano i fac-simili delle schede (per ciascuna circoscrizione) e i manifesti elettorali.

Sul sito sono inoltre pubblicate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e il modello di verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale, cioè i documenti che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dei Comuni per le operazioni ai seggi.



Le elezioni del 17 e 18 novembre

I seggi saranno aperti domenica 17, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 18, dalle 7 alle 15. In 330 comuni della regione sono 4.529 le sezioni, di cui 40 quelle ospedaliere.

I candidati alla presidenza della Giunta della Regione sono quattro, una donna e tre uomini, sostenuti da un totale di 11 liste.

I candidati consigliere sono 547 per i 50 posti nell’Assemblea legislativa (due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente secondo classificato).