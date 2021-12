REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ON-LINE IL NUOVO SITO: « IL PORTALE COMPLETAMENTE CAMBIATO ORA RISULTA PIÙ ACCESSIBILE E FACILE DA USARE »

11:30 - 9/12/2021

Il portale istituzionale della Regione si rifà il look. Dopo decenni di onorato servizio il vecchio sito va in pensione per dare spazio a una interfaccia più moderna e all’avanguardia per garantire a cittadini e imprese una più facile e chiara ricerca delle informazioni e dei servizi forniti dall’Ente. Il nuovo portale risulta quindi più accessibile, facile da usare e risulta più completo di informazioni, omogeneo e chiaro nel linguaggio grazie a una nuova impostazione grafica che aumenta l’affidabilità e la semplicità di consultazione.

L’architettura del sito, infatti, cambia completamente abito rispetto alla vecchia versione. Grazie a una nuova identità visuale e a nuove scelte tecnologiche di fondo si dà risalto all’informazione rendendo più facile l’accesso alle ripartizioni, ai bandi pubblici e a tutti gli altri servizi offerti dalla Regione. Il nuovo portale è costituito da quattro sezioni di primo livello (Amministrazione, Servizi, News, Documenti).

In Home page si trovano le notizie aggiornate e le quattordici sezioni che raggruppano le varie competenze. La pubblicazione di questo nuovo sito è solo la prima fase di un lavoro che impegnerà la Regione nei mesi a venire: la sezione dei Servizi e le pagine degli Argomenti sono in corso di popolamento da parte della struttura regionale che, tramite propri redattori abilitati, provvederà progressivamente a trasferirvi i contenuti dallo storico sito istituzionale. Questo comporterà anche una riorganizzazione e una semplificazione di tali contenuti, per cercare di essere sempre più vicini ai cittadini e alle imprese anche tramite lo strumento digitale. In ogni caso, per qualsiasi eventuale necessità o difficoltà di reperimento di un contenuto rimane raggiungibile per qualche settimana anche il precedente portale istituzionale.

*

DIE NEUE WEBSITE DER REGIONE GEHT IN BETRIEB

Die offizielle Website der Region erhält ein neues Layout. Nach jahrzehntelangem bewährtem Dienst wird die alte Website „in den Ruhestand versetzt“, um einer moderneren und innovativeren Nutzerschnittstelle Platz zu machen, die den Bürgern und Unternehmen eine leichtere und klarere Suche nach Informationen und den von der Region erbrachten Dienstleistungen ermöglicht. Das neue Portal ist demnach leichter zugänglich, benutzerfreundlicher und enthält ausführlichere Informationen. Dank des neuen grafischen Layouts ist die Kommunikation einheitlicher und übersichtlicher, was die Zuverlässigkeit und die Auffindbarkeit der Informationen steigert. Die Struktur der Website hat sich im Vergleich zur vorhergehenden Version grundlegend geändert:

Durch eine neue visuelle Identität und innovative technologische Möglichkeiten wurden die Informationen in den Vordergrund gestellt und der Zugang zu den Abteilungen, den öffentlichen Ausschreibungen und zu allen anderen von der Region erbrachten Dienstleistungen erleichtert. Das neue Portal besteht aus vier Hauptbereichen (Verwaltung, Dienstleistungen, News, Dokumente). Auf der Homepage erscheinen die neuesten Nachrichten und vierzehn Sektionen, denen die verschiedenen Zuständigkeiten zugeordnet wurden. Die Inbetriebnahme dieser neuen Website ist nur die erste Phase einer Arbeit, mit der sich die Region in den kommenden Monaten befassen wird: Die Daten im Bereich „Dienstleistungen“ und in den Themenseiten werden von der Regionalverwaltung derzeit eingepflegt, die zuständigen Bediensteten werden in diese Bereiche die Inhalte der vorhergehenden institutionellen Website schrittweise übertragen. Dadurch werden auch diese Inhalte umorganisiert und vereinfacht, um Bürgern und Unternehmen durch dieses digitale Medium immer näher zu kommen. In jedem Fall wird das bisherige institutionelle Portal der Region noch einige Wochen lang für eventuelle Erfordernisse oder Schwierigkeiten beim Auffinden bestimmter Inhalte zugänglich bleiben.