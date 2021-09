REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * INCONTRO NUOVO QUESTORE FRANCINI: PACCHER, « HO CHIESTO UNA COSTANTE ATTENZIONE SU PIAZZA DANTE » (VIDEOINTERVISTA)

Un costante controllo di Piazza Dante per arginare il degrado e lo spaccio. È questa la richiesta avanzata dal vicepresidente del Consiglio regionale al nuovo questore di Trento Alberto Francini durante la sua visita istituzionale nel palazzo della Regione. “Nel mese di agosto abbiamo già notato un miglioramento della situazione in tutta l’area di fronte al palazzo – sottolinea l’esponente regionale – questo grazie agli sforzi messi in campo dalla questura stessa per arginare una piaga sociale che ha radici profonde nel tempo. Ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia.

Per questo ho chiesto al nuovo questore una costante attenzione su piazza Dante. Abbiamo assistito per troppo tempo a risse tra spacciatori per il controllo del territorio e scene di degrado in quella che è la porta di ingresso per i viaggiatori che arrivano a Trento”.

Il questore ha promesso la massima collaborazione per affrontare il problema e assicurato che quanto prima aprirà un tavolo di coordinamento con tutte le forze dell’ordine.