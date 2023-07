REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * MANOVRA ECONOMICA: FUGATTI, « SINERGIA TRA TRENTO E BOLZANO, RAGGIUNTI OTTIMI RISULTATI PER IL TERRITORIO »

13.15 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Regione: Fugatti, “la sinergia efficace tra Trento e Bolzano ha portato ottimi risultati per il nostro territorio”. “Grazie al lavoro e alla sinergia che c’è stata in questa legislatura tra Trento e Bolzano sono stati realizzati una serie di importanti risultati a sostegno dei cittadini e delle imprese del nostro territorio, in un periodo difficile che ha fortemente provato la nostra comunità a causa dell’emergenza sanitaria”. È con queste parole che il Presidente della Regione Maurizio Fugatti ha rivendicato i successi ottenuti dalla giunta regionale nel corso degli ultimi 5 anni durante la sua relazione sul bilancio di previsione in consiglio regionale.

Fugatti ha rivendicato il lavoro di squadra che ha permesso l’Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo, la Regione e le Province approvato nel 2021. “Un importante traguardo raggiunto in questa legislatura che ha dato ulteriore dimostrazione di collaborazione, condivisione, unità di intenti tra Trento e Bolzano e che sta caratterizzando ancora oggi la nostra azione in complesse questioni finanziarie con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di pervenire ad una definiva e strutturale soluzione di questioni pregresse ancora aperte – ha ricordato Fugatti – questioni che dal Patto di Milano non hanno ancora oggi trovato il doveroso riconoscimento da parte del Governo al sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

“Confido – ha aggiunto Fugatti – che l’unione di intenti dei tre enti e l’azione condivisa del nostro sistema autonomistico possano favorire nel breve periodo il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, replicando così i risultati ottenuti in questi cinque anni, quando abbiamo affrontato vicende giuridiche ed economiche di pari livello di complessità”.

“Tale condivisione di intenti non ha trovato manifestazioni solo nelle comuni partite finanziarie – ha precisato il Presidente – le nostre azioni congiunte hanno prodotto i propri effetti anche su altri temi regionali: in primis nell’attuazione della delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa di supporto e l’aumento del personale per gli uffici giudiziari, con il project financing dell’Autostrada del Brennero e il rafforzamento del ruolo ordinamentale di raccordo della Regione che ha portato alla stesura di un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di iniziative di cooperazione e sinergia promosse congiuntamente dai tre Enti nelle varie materie che in via trasversale presentino caratteristiche ed interessi comuni, come ad esempio la sanità, la promozione della cultura dell’Autonomia, le politiche sociali, l’energia e la mobilità”.

In conclusione siamo convinti di aver costituito una base sulla quale costruire una, indispensabile, fiducia reciproca e ha fornito strumenti che permetteranno, nella prossima legislatura, di proseguire sulla strada tracciata – ha sottolineato Fugatti – non deve esserci nessun atteggiamento nostalgico o recriminatorio, ma dobbiamo, insieme, coltivare l’obiettivo che la dimensione regionale è indispensabile. Lo è, innanzitutto, per gli interessi e le aspirazioni delle cittadine e dei cittadini. Lo è per la promozione e la piena valorizzazione della cultura dell’Autonomia che può vedere la Regione naturale facilitatrice di un raccordo tra le due Province nella consapevolezza che vi sia un terreno d’azione comune, anche in ambito euroregionale, sempre più ampio e decisivo”.